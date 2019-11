Pääkirjoitus: Osaaminen tuo auttajalle rohkeutta

0

Defibrillaattoreita eli sydäniskureita suositellaan hankittaviksi erityisesti sinne, missä liikkuu paljon ihmisiä tai paikkoihin, joihin ensihoidolla vie aikaa saapua.

Verkosta löytyy kansallinen defi.fi -palvelu, johon on koottu kaikki rekisteröidyt sydäniskurit. Nopeasti selviää, että lähikaupungeissa laitteita on tiuhemmassa, mutta pienissä kunnissa vähemmän. Lemiltä, Savitaipaleelta ja Taipalsaarelta löytyy kuitenkin vähintään yksi laite julkiselta paikalta kustakin kunnasta. Suomenniemeltä laitteita ei ole palveluun rekisteröity.

Huomionarvoista on se, että sydäniskurin rekisteröinti palveluun on laitteen haltijan vastuulla. Rekisteröinnin lisäksi hankinnasta ja sijoittamispaikasta tulee tiedottaa lähiympäristöä mahdollisimman aktiivisesti. Tällä hetkellä koko Suomen 5 000 sydäniskurista noin 3 000 on rekisteröity.

Defibrillaattorin käyttöön rohkaistaan, mikäli sydänpysähdystilanne sattuu kohdalle. Laite neuvoo käyttäjäänsä eikä anna iskua ellei se todella ole tarpeen. Käyttö sinänsä ei siis ole hankalaa, mutta tilanteeseen tarttuminen vaatii uskallusta, jonkinlaisen sisäisen kynnyksen ylittämistä.

Omia rahkeita äkillisessä kriisitilanteessa ei voi ennalta tietää. Osaaminen tuo kuitenkin varmuutta ja rohkeutta.

Erilaisiin koulutus- ja esittelytilanteisiin kannattaa osallistua. Kuten Sydänliitosta kerrotaan, sydänpysähdyksissä ensimmäinen auttaja on usein satunnainen ohikulkija.

