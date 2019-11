Lukijan mielipide: Iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ei tule korottaa

0

Eläkeliiton Karjalan piirin syyskokous vaatii kunnilta ja kuntayhtymiltä vastuullista paneutumista iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräytymiseen. Asiakasmaksuja tarkistetaan kunnissa ensi vuoden alusta lukien.

Lähes puolelle pitkäaikaissairaista terveydenhuoltomenot ovat merkittävä taloudellinen rasite.

Järjestöjen vuonna 2018 tekemän selvityksen perusteella tiedetään, että noin viidennes pitkäaikaissairaista on asiakasmaksujen vuoksi tinkinyt viimeksi kuluneen vuoden aikana muista menoista, kuten ruuasta, ja joka kymmenes on asiakasmaksujen vuoksi siirtänyt menoa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kun viime vuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta on keskitetty, varsinkin haja-asutusalueiden asukkaiden pääsy palveluihin aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.Vuosittain yli 300 000 kappaletta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja päätyy ulosottoon. Eläkeläisten määrä tästä ryhmästä on kasvava. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa eläkeläisille velkaantumista ja ulosottoja.

On perusteltua kysyä, onko kaikilla iäkkäillä ihmisillä Suomessa varaa sairastaa.

Asiakasmaksu on myös lain mukaan jätettävä perimättä tai sitä voidaan kohtuullistaa, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon.

Tämä mahdollisuus on Suomessa alikäytetty ja tätä vaihtoehtoa pyydetään kunnissa ottamaan käyttöön.

Koska eniten maksuja maksavat väestöryhmät, joilla on vähiten rahaa, on perusteltua kysyä, onko kaikilla iäkkäillä ihmisillä Suomessa varaa sairastaa ja onko iäkkäillä varaa perusoikeuteen eli riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Eläkkeellä olevia ei tule ajaa toimeentulotuen asiakkaiksi heidän tarvitsemiensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vuoksi.

Asiakasmaksuja ei tule korottaa vuoden 2020 alusta.

PEKKA HAIMILA

puheenjohtaja

Eläkeliiton Karjalan piiri

