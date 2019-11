0

Kivijärven Kalaveikot päätti syyskokouksessaan, että se pitää jäsenmaksun ennallaan tulevanakin vuotena. Samalla se päätti hallituksen jäsenistön tulevalle vuodelle. Juha Lainejärvi jatkaa puheenjohtajana, jolle jäsenasiainhoitajan tehtävät jatkossa kuuluvat.

Varapuheenjohtajana jatkaa Tapio Niinijärvi ja sihteerinä Petri Lilja. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Pirjo Huopainen, Arja Villanen ja Marko Ilves.

Syyskokouksessa jaettiin myös palkintoja. Kivijärven Kalaveikot muistivat M-veteraanien laituripilkinnän piirinmestaruuden joukkuekilpailussa voittanutta joukkuetta, jonka muodostivat Kaiku Kärmeniemi, Asko Pulli ja Jaakko Villanen.

Kivijärven Kalaveikoista muistutetaan, että seura järjestää tulevanakin talvena avoimia pilkkikilpailuja sekä neljän osakilpailun pilkkicupin. Kesällä on luvassa avoimia onkikisoja ja uistelucup.

– Kauteen kuuluvat SM- ja piirinmestaruuskilpailut niin pilkissä kuin kesäongessa. Lisäksi ohjelmassa on myös laituripilkin SM- ja piirinmestaruuskilpailut. Näihin kilpailuihin ilmoittautumiset keskitetysti sihteerin kautta, Kalaveikot kertoo tiedotteessaan.

Kivijärven Kalaveikot järjestävät totuttuun tapaan myös koululaistapahtumia. Tulevanakin talvena pilkille viedään Lemin, Savitaipaleen ja Luumäen 7.-luokkalaiset, jos olosuhteet sen sallivat. Syksyllä Kuukanniemen koululaiset pääsevät Kivijärven Kalaveikkojen kanssa ongelle.

Seura muistuttaa, että sen järjestämissä pilkki- ja onkikilpailussa kalojen syöttäminen on kielletty ja että kilpailualue on rauhoitettu ennen pilkkikilpailuja. Kilpailualueella on viiden vuorokauden harjoittelukielto ennen viikonlopun kilpailuja ja kolmen vuorokauden harjoittelukielto ennen torstaisin pidettäviä kisoja. Kielto koskee kilpailualueen lähivesiä, eli viittä kilometriä lähtöpaikasta.

– Pilkkikilpailussa akkukairan käyttö on jokaisessa sarjassa sallittua. Reikiä akkukairalla saa tehdä vain yhden, josta on pilkittävä ennen uuden reiän tekemistä, tiedotteessa linjataan.

Kilpailuista tiedotetaan Kivijärven Kalaveikkojen verkkosivuilla osoitteessa www.kivijarvenkalaveikot.net.

Kivijärven Kalaveikoilla on noin 200 jäsentä.

