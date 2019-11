0

LEMI Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kymen piiri palkitsee Jussi Stoorin Vuoden teko -tunnustuksella tänään pidettävässä syyskokouksessaan. Tunnustus myönnetään vuosittain jollekin henkilölle tai yhteisölle kiitokseksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi tehdystä työstä.

Stoorin luotsaama Mayor of Metal on antanut rahalahjoituksia MLL:n Lemin paikallisyhdistykselle, joka esitti tunnustusta annettavaksi Stoorille.

Paikallisyhdistys kiittää Stooria positiivisuudesta sosiaalisessa mediassa sekä lasten ja nuorten asioiden aktiivisesta esiintuomisesta. Sen mukaan paikallisyhdistys on saanut Stoorin ansiosta paljon huomiota viime aikoina.

– Hän on kannustava ja tukee omilla toimillaan lapsia ja nuoria, palkitsemisperusteissa todetaan.

LSS

