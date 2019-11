Viikon vieras: Perustarpeista tykötarpeet onneen

0

Onneksi alkaa taittumaan talveen. Silloin pääsee ainakin teoriassa hieman horrostamaan. Anopin ja vanhempien mökit on laitettu talvikuntoon, veneet nostettu ja huollettu ja mitä kaikkea syksyyn nyt kuuluukaan.

Syksy on paitsi luonnon, myös puuhien osalta kuin käänteinen kevät. Keväällä lasket veneen, syksyllä nostat. Kokoat mökin rantaan kelluvan laiturin, syksyllä purat sen. Väliin sattuu kiihkeä kesä täynnä menoja. Talvi on pysähtymisen aikaa ainakin menojen osalta ja hyvä niin.

Viikonloppuisin ei enää tarvitse perheen kesken arpoa ollako kotona, mökillä vaiko veneseikkailulla. En tiedä muista, mutta itse huomaan tässä vaiheessa olevani levon tarpeessa. Kyllä se uni maistuukin.

Kun päivät lyhenevät ja viilenevät, sitä huomaa nukkuvansa huomattavasti paremmin kuin kesäkuumilla. Nautin syksyisestä univelkojen lyhentämisestä suunnattomasti. Syy siihen on onnistunut perustarpeen täyttäminen. Mitä väsyneempi olet, sitä enemmän unta arvostat.

Sama koskee fyysistä lepoa. Kannattaa jo sen vuoksi juosta itsensä uuvuksiin, jotta voi sitten endorfiinihumalassa suihkun jälkeen vain maata silmät ummessa ja kuunnella sydämen jyskettä ja veren kohinaa. Perustarpeen tyydyttäminen tuo helpotuksen ja helpotus tuo onnen hetken.

Tässä välissä on syytä huomioida, ettei perustarpeiden vajetta pidä sotkea muihin tuskaa aiheuttaviin ilmiöihin, kuten esimerkiksi suolistokaasun pidättelyyn.

Tässä joviaalissa ilmiössä helpotuksen suuruus on suoraan verrannollinen paitsi pidättelyyn käytetyn ajan pituuteen, myös pidättelytarpeen aiheuttavan seuran arvovaltaisuuteen. Vaikka pidätellyn pierun päästäminen voi olla tavattoman helpottavaa, kyse ei ole tappavasta ilmiöstä.

Erittäin oleellisia helpotusta aiheuttavia perustarpeiden tyydytykseen liittyviä tuntemuksia ovat myös esimerkiksi jano ja nälkä. Jo mainitun juoksulenkin sivutuotteena syntyy nestehukka. Minä annan nestehukan useimmiten periä, sillä en viitsi kantaa vesipulloa alle 21 kilometrin juoksumatkoilla.

Kun sisuksissa tuskasta ulvovalle nestehukalle pääsee lopulta antamaan vettä, se kiittää kauniisti. Yksi suurimmista helpotuksista on se tunne, kun raikas vesi ensin kostuttaa rutikuivan kurkun ja solahtaa sitten vatsan kautta muualle elimistöön.

Voi suorastaan kuulla, kuinka miljardit solut laulavat kuorossa kiitollisina hoosiannaa. Nälän kanssa on helpompi pärjätä, mutta sitä paremmalta ruoka maistuu, mitä kovempi nälkä ateriointia edeltää. Näinä aikoina, kun ihmiset syövät kahden tunnin välein jotain teollisesti tuotettuja myslipatukoita, kaikki eivät tätä välttämättä muista tai osaa arvostaa.

Jos perustarvetta ei pääse tyydyttämään, se johtaa kuolemaan. Ilman suojaa sateelta kastut ja saat ennen pitkää letaalin keuhkotaudin.

Ilman suojaa talvella et saa lämpöä ja palellut. Siksi nautinto ja helpotus ovat voimallisesti läsnä näissäkin ilmiöissä. Jokainen tietää, miltä tuntuu päästä talvella kotiin takkatuleen ääreen, kun on ensin hytissyt tuntitolkulla pilkillä tai vaikka tehnyt pitkän hiihtovaelluksen.

TONI PÖNTELIN Kirjoittaja on vesitalousasiantuntija ja perheenisä Taipalsaarelta.