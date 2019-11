0

LEMI Lapsenomainen innostus heräsi varttuneemmassakin väessä, kun kirjaston vieressä uutuuttaan hohtavia kuntoilulaitteita pääsi kokeilemaan viikko sitten tiistaina.

Ja juuri siihen Lemin kunta uudella lähiliikuntapaikallaan tähtääkin: kuntalaisten innostamiseen ja liikkeelle saamiseen.

Lemin vapaa-aikasihteeri Kati Ahosen mukaan laitteet valittiin sitä silmällä pitäen, että ne sopivat iäkkäimmillekin kuntalaisille – tekihän aloitteen lähiliikuntapaikan rakentamisesta kaksi vuotta sitten nimenomaan Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto.

Liikuntalaitteet on kuitenkin tarkoitettu aivan kaikkien kuntalaisten käyttöön, ja avajaisissa paikalla ollut Lemin nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä Ville Rautiainen kertoikin jo nähneensä nuoria uusien laitteiden kimpussa.

Kuntoilulaitteilla voidaan harjoittaa koko kehoa.

– Osalla laitteista harjoitetaan rintalihaksia ja yläselkää. Osa taas pistää reisilihaksiin, polviin ja lonkkiin liikettä, Ahonen kertoi.

Hän näytti avajaisissa itse mallia siitä, kuinka tasapainoa voi harjoitella kävelemällä puolikkaiden pallojen ja aaltomaisen puomin päällä.

Vuokko Vanhala oli ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia laitteita. Hän asuu Kouvolassa, mutta on Lemin vapaa-ajan asukas.

– Lastenlasten kanssa käydään aina tuossa leikkipuistossa, Vanhala kertoi.

Hän otti uuden liikuntapaikan ilolla vastaan.

– Olen joskus käynyt kuntosalilla, ja kyllä tällaiset härvelit tekevät aina hyvää, Vanhala totesi kokeillessaan ylävartalon harjoittamiseen käytettävää laitetta.

Lemin vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Tuula Konttinen kertoi haaveilleensa jo pitkään liikuntapaikasta kirjaston viereiselle tyhjälle aukiolle.

Hän toivoo, että lähiliikuntapaikka ja leikkipuisto tukevat toisiaan ja luovat yhteisöllisyyttä kuntalaisten ja eri sukupolvien välille.

Yhteisöllisyyden merkiksi keväällä on tarkoitus istuttaa puistoon niin sanottuja perheomenapuita, joissa kasvaa eri omenalajikkeita.

Lemi on panostanut tänä vuonna erityisen paljon kuntalaisten liikuntamahdollisuuksiin. Elo-syyskuun vaihteessa avattu kuntosali on ollut suositumpi kuin kunnassa osattiin odottaa.

– Se on selvästi tullut tarpeeseen. Käyttöaste on ylittänyt arvion, Kati Ahonen mainitsi.

Vehkataipaleellakin avattiin liikuntapuisto

TAIPALSAARI Myös Taipalsaaren Vehkataipaleelle on avattu kuntoilupuisto.

Vehkataipaleen kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kati Koivukangas kertoo, että puisto otettiin käyttöön toissa viikolla turvallisuustarkastuksen jälkeen. Talkootyöllä rakennettu puisto on nyt vapaasti asukkaiden käytettävissä.

Kanavanniemessä Vehkataipaleen koulun vieressä sijaitsevassa kuntoilupuistossa on muun muassa erikokoisia rekkitankoja sekä aitoja, joita on tarkoitus ylittää ja alittaa. Paikalla on juoksuharjoittelua varten myös autonrenkaita, ja tasapainoa voi kehittää sitä varten olevalla puomilla.

Myöhemmin laitteita tulee vielä lisää.

Kuntoilupuisto aiotaan vielä aidata, jotta se on turvallinen myös lapsille lähistöllä olevasta kanavasta huolimatta.

Kuntoilupuiston on tarkoitus olla koko perheen paikka.

– Laitteet käyvät kaikenikäisille, esimerkiksi rekkitangot ovat erikorkuisia. Sinne voi tulla leikkimään ja temppuilemaan, Kati Koivukangas sanoo ja muistuttaa, että kuntoilupuiston vieressä lapsia varten on myös koulun leikkipuisto.

Vehkataipaleen kuntoilupuiston avajaiset on tarkoitus järjestää vasta keväällä.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

