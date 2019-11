Länsi-Saimaan Sanomia voi hakea postilakon aikana useammista noutopisteistä – myös konttorilta lehtiä saa edelleen

0

Postilakon takia ilman lehtiä jäävät Länsi-Saimaan Sanomien tilaajat voivat hakea lakon jatkuessa paperisen lehtensä myös aluekohtaisista noutopisteistä.

Lehtiä toimitetaan Lemillä K-Market Särään, Savitaipaleen Helmeen, Suomenniemen Sale-myymälään sekä Taipalsaarella K-Market Niivaan. Lehtiä voi noutaa edelleen myös Länsi-Saimaan Sanomien konttorilta Savitaipaleelta osoitteesta Peltoinlahdentie 24.

Maanantaina 11. marraskuuta alkanut lakko on vaikeuttanut lehtien jakelua. Lakko pysäytti lehtien päivä- ja etäjakelun, mutta lähinnä taajama-alueet kattava varhaisjakelu toimii normaalisti.

Postilakon aikana Länsi-Saimaan Sanomien näköislehti on lisäksi luettavissa maksutta verkossa.

Tabletteihin ja kännyköihin kannattaa ladata maksuton mobiilisovellus, sillä se on optimoitu langattomiin päätelaitteisiin.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Postin lakko vaikeuttaa jakelua – lehtiä voi hakea Länsi-Saimaan Sanomien konttorilta (11.11.2019)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.