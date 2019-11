Johanna Mäkelän valinnasta oltiin yksimielisiä – Uuden kunnanjohtajan työ alkaisi helmikuun alussa

0

LEMI Lemin kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessa esittää yksimielisesti Johanna Mäkelää kunnanjohtajaksi. Kunnanjohtajan valintatyöryhmä haastatteli Mäkelän ennen kokousta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri sanoo, että valinnasta oltiin yksimielisiä. Mäkelän vahva osaaminen talouden hoitamisen saralla katsotaan ehdottomaksi valttikortiksi.

– Kyseessä ei ollut perinteinen työhaastattelu, koska tiedämme jo hänen työtyylinsä ja taitonsa. Puhetta oli lähinnä työnkuvasta, toiveista ja taloustilanteesta. Johannalla on napakka ote johtamiseen ja vankka talousosaaminen, Buuri kertoo.

Mäkelä aloitti Lemin talous- ja hallintojohtajana noin vuosi sitten. Keväästä saakka hän on hoitanut myös vt. kunnanjohtajan pestiä. Vielä ei ole tehty päätöstä, että laitetaanko talous- ja hallintojohtajan virka hakuun. Kunnanjohtajavalinta menee joulukuun valtuuston päätettäväksi. Virallisesti työn aloitus olisi helmikuun alussa valitusajan umpeuduttua.

Johanna Mäkelä kuvaili tiistaina tunnelmiaan hyviksi.

– Nyt edetään vaihe vaiheelta. Omalta osaltahan tässä ei mikään ihmeemmin muutu. Pitää keskittyä talouden hoitoon ja saada reivattua sitä toiseen suuntaan. Tätähän minä olen tässä tehnyt, hän kuvailee.

Mäkelä kertoo saaneensa positiivista palautetta työstään, mikä on tuntunut hyvältä.

– Työ on ollut riittävää. Mietin kyllä paljon, että haenko tätä paikkaa. Tilanne on vaativa, kello 8–16 ei riitä töidenhoitoon. On sitouduttava sataprosenttisesti – ja enemmänkin. Keskustelin tästä itseni ja mieheni kanssa. Asia koskettaa kuitenkin koko perhettä. Mies piti itsestäänselvänä, että haen.

Viime viikolla 11. marraskuuta Lemin entinen kunnanjohtaja Jussi Stoor laati nettiin kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan neuvoa-antavaa kansanäänestystä Lemin kuntaliitoksesta. Aloitteen sisällössä esitetään, että kunnassa tulisi järjestää osviittaa tarjoava kansanäänestys kuntaliitoksesta Lappeenrantaan. Äänestyskysymykseksi ehdotetaan ”Kannatatko Lemin ja Lappeenrannan kuntaliitosta?”. Sisältötekstissä perustellaan äänestystä sillä, että kunnan taloudelliset edellytykset kattaa kertynyt alijäämä ovat marginaaliset.

Aloitteessa oli eilen aamulla eli keskiviikkona 34 nimeä.

Jussi Stoor irtisanoutui keväällä kunnanjohtajan tehtävistä menetettyään valtuuston luottamuksen.

Buuri ja Mäkelä toteavat asiaan, että jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä kuntalaisaloitteita.

– Jos tulee riittävästi nimiä, niin sitten se käsitellään asianmukaisesti, Buuri toteaa.

– Näen kuitenkin, että lemiläiset ovat paitsi itsepäisiä, myös itsenäisiä, hän jatkaa ja muistuttaa viime aikaisten päätösten kertovan juuri tahdosta pysyä itsenäisenä kuntana.

Mäkeläkin säestää, että itsenäisyyden nimeen vannotaan ja siihen tähdätään.

– Tilanne on hankala, ja rakenteellinen muutos olisi pitänyt tehdä jo 3– 4 vuotta sitten. Pelkällä veronkorotuksella talous ei oikene.

– Itsenäisyys on strateginen valinta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi