SAVITAIPALE Idea piti toteuttaa Englannissa, mutta se kävikin toteen Savitaipaleella.

Näin kertoo savitaipalelaisen Pikkusuokin tallin yrittäjä Anne Ebdy. Hän on syntyisin Pohjois-Karjalasta, mutta asui pitkään ulkomailla. Palattuaan Suomeen hän toivoi, että voisi jonakin päivänä tarjota asiakkaille hevosvaellusmatkoja.

Nyt Pikkusuokin talli tekee yhteistyötä yhden saksalaisen ja yhden englantilaisen ratsastusmatkatoimiston kanssa. Pikkusuokin tallit on perustettu pari vuotta sitten. Matkoja on tarjottu tästä syksystä lukien.

– Pian tänne muutettuani aloin etsiä yhteistyökumppania ratsastusvaellusmatkoille. Saksalainen Pferd & Reiter -matkatoimisto tekee ratsastusmatkoja Namibiaa myöten. Se on nyt toinen yhteistyökumppani.

Nykyään ratsastusmatkoja Pikkusuokin tallille saa sitä kautta. Toisena suomalaisena ratsastuskohteena on Lappi.

Englantilaiselle matkatoimistolle Pikkusuokin talli on ainoa pohjoismainen kohde.

Pikkusuokin tallin vaihtoehtona erityiseksi tekee se, että Ebdyllä on vain suomenhevosia, mikä houkuttelee ulkomaalaisia.

– Ulkomaalaiselle on suuri mahdollisuus tavata natiivi hevonen. Annen hevoset ovat kilttejä, ja pystyin hyvin ratsastamaan niillä, vaikka en ollut ratsastanut pitkään aikaan, Savitaipaleelle Japanista saakka viime viikolla saapunut 23-vuotias Arisa Komori sanoi.

Yhteistyökumppanina Pikkusuokin talleilla on muun muassa luumäkeläinen Salpa-hotelli, jossa vieraat yöpyvät. Niin yöpyi myös Komori.

– En ollut kiinnostunut turistikaupungeista, vaan minusta oli upea mahdollisuus tulla tänne, englantilaisen matkatoimiston kautta Etelä-Karjalaan löytänyt Komori jatkoi.

Visiitti kesti kolme päivää. Ajankohtana suomalainen marraskuu kiinnosti.

– Kovasti olisin toivonut, että täällä olisi ollut lunta.

Ja niin olisi toivonut Arisakin. Hän kuitenkin näki ensimmäisen kerran usvaa, kun ajelimme yhtenä iltana Luumäelle. Arisa tuumasi, että ihan kuin kauhukertomuksesta, Ebdy sanoo.

Kuvio menee niin, että matkustaja hankkiutuu itse Suomeen, jonka jälkeen hevosmatkan järjestäjä ottaa kopin.

Ebdyn miesystävä ja lapset auttavat retkeläisten kanssa muun muassa kuljetuksiin osallistumalla. Talvisin saatetaan tutustuttaa vieras esimerkiksi hiihtoon, kesällä melontaan.

Komorille näytettiin myös Lappeenrantaa ilta-aikaan. Noin 130 miljoonan ihmisen Japanissa asuvalle on myös iso ihme, kun Lappeenrannassa oli illalla niin vähän väkeä liikkeellä. Arisa Komori halusi käydä muun muassa Pentikin ja Marimekon myymälöissä.

Hänen omassa kotikaupungissaan on ”vain” viisi miljoonaa ihmistä.

Arisa Komorin viime torstainen retki vei Susivuorelle. Ratsastettavaa tuli yhteensä 17 kilometriä. Reitti kiersi Takomäestä Lantan kylän kautta kohteeseen. Hevosretken antiin kuuluu, että lounas syödään aina nuotiolla.

Jos ryhmät eivät täyty ulkomailta tulevista retkeläisistä, paikallisilla on mahdollista päästä mukaan. Kahdeksan on täysi ryhmä, sillä Ebdyllä on kahdeksan asiakashevosta.

– Välillä ihan yllätyn itsekin, että miten ihmiset löytävät tänne. Ensi kesäksikin on useampi vaellusloma varattu, hän hymyilee.

Arisa Komori on harrastanut ratsastusta vasta muutaman vuoden. Hän pääsi esimerkiksi harjaamaan hevosta ensimmäistä kertaa Savitaipaleella. Tiistaina hän sai satuloida, suitsia ja harjata hevosen ennen retkeä. Kolmipäiväisen visiitin jokaisena päivänä oli edessä retki.

– Tämä hevonen on niin iso, hän nauroi harjatessaan Mari-nimistä suomenhevosta Pikkusuokin talleilla ennen retkelle lähtöä.

Komori mainitsi japanilaisen alkuperäisrodun olevan paljon pienempi.

– Suomalainen hevonen on kiltti ja iso, hän nauraa.

– Kaikki Suomessa on minulle uutta. Olen niin yllättynyt puhtaasta ilmasta ja hiljaisuudesta.

Komori kertoi rakastuneensa myös suomalaisiin herkkuihin. Ruisleipää hän aikoi ostaa kotiin mukaan.

– Ja retkellä savulohi oli aivan ihanaa. Kaikki ruoka on ollut aivan ihanaa.

Hän on tyytyväinen, että pääsi maalaiskuntaan ratsastamaan.

– Olin aina halunnut lähteä ratsastamaan luontoon ulkomaille. En ollut kiinnostunut isoista kaupungeista, joita on matkaoppaissa. Aika, jonka olin täällä, oli täynnä ihmeitä ainakin kymmenen vuoden edestä.

– Anne ja hänen perheensä oli hyvin vieraanvarainen ja kiltti minulle, olen kiitollinen näistä kokemuksista, hän ylisti.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi