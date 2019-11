Kolumni: Huuhkajat lentävät kesällä kisoihin

0

Viime perjantaina Suomen miesten jalkapallomaajoukkue voitti Liechtensteinin Helsingissä pelatussa ottelussa maalein 3-0 ja varmisti näin ollen paikkansa kesällä järjestettävissä EM-kisoissa. Suomen lohkossa kisapaikasta kamppailivat Liechtensteinin lisäksi myös Kreikka, Italia, Armenia sekä Bosnia ja Hertsegovina. Suomen kanssa kesän lopputurnaukseen tiensä raivasi lohkon voittanut Italia.

Vaikka Huuhkajien miehistöstä onkin usein nostettu sankarin jalustalle Norwichissa pelaava hyökkääjä Teemu Pukki, on joukkue täynnä taitavia ja erilaisia vahvuuksia omaavia pelaajia. Keskikenttää hallitsee 24-vuotias Glen Kamara yhdessä kapteeni Tim Sparvin kanssa. Karsintojen aikana Kamara voitti kannattajat puolelleen etenkin tarkoilla syötöillään ja loistavalla pallonhallinnallaan. Kamara on aina pelattavana ja rytmittää peliä erinomaisesti havainnoiden milloin on aika pitää palloa hallussa ja milloin on ohitettava vastustaja nopealla syötöllä.

Myös Huuhkajien maalivahti, Leverkusenissa pelaava Lukas Hradecky, on pelastanut maajoukkueen karsintojen aikana muutaman kerran tiukoissa paikoissa ensiluokkaisilla torjunnoillaan. Hän on maailmanluokan maalivahti, joka pitää yhteishenkeä yllä esimerkiksi juhlimalla yhdessä fanien kanssa otteluiden jälkeen.

Ja miten voisimmekaan puhua Suomen kisajoukkueesta mainitsematta Markku ”Rive” Kanervaa, miestä kaiken tämän takana. Päävalmentaja Kanerva on tehnyt erinomaista työtä luodessaan vakaan pohjan joukkueen yhteishengelle. On vain yksi asia löytää oikeat yksilöt oikeille pelipaikoille, mutta se, miten Rive on saanut kaikki pelaajat toimimaan joukkueena yhteisen tavoitteen puolesta on ollut avain joukkueen menestykseen.

Jokainen jotain joukkuelajia harrastanut tietää, kuinka kaikki joukkueen jäsenet vaikuttavat joukkuehenkeen, eikä terveen yhteishengen omaavassa joukkueessa kukaan pelaaja nouse toisen yläpuolelle. Tilanne Huuhkajissa vaikuttaa ulkopuolisen silmään tältä kannalta erittäin hyvältä.

Suomi on pitkään tunnettu jääkiekkomaana, ja vuosien saatossa on käyty keskustelua siitä, kumpi lajeista on parempi. Mielestäni molemmat lajit ovat niin erilaisia, ettei niitä pitäisi vertailla keskenään lainkaan. Jääkiekko on erityisen suosittua Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa sekä Pohjois-Euroopassa, kun taas jalkapalloa pelataan joka puolella maailmaa. Pelit ovat eri pituisia, pelaajia on kentällä eri määrä, pelikenttä on erilainen eikä edes peliväline ole sama. Jääkiekko on myös paljon nopeatempoisempaa, joten on tietysti ymmärrettävää etteivät kiireiset nykyihmiset jaksa keskittyä rauhallisemman jalkapallo-ottelun seuraamiseen.

Pieni leikkimielinen kiista aiheesta ystävien kanssa on tietenkin vain mukavaa ajanvietettä, mutta turhan vastakkainasettelun luominen on vain ja ainoastaan typerää. Emmekö tosiaan osaa nauttia molemmista lajeista?

Huuhkajien menestyksen myötä olen törmännyt yllättävän suureen määrään negatiivisuutta. Luin esimerkiksi netissä jutun, jossa EM-kisapaikkaa verrattiin siihen, että saamme osallistua Euroviisuihin. Vaikka edellinen juttu olikin mitä luultavimmin kirjoitettu humoristiseen sävyyn, on surullista nähdä miten me suomalaiset onnistumme löytämään tästäkin asiasta mahdollisimman paljon huonoa.

On tietenkin hölmöä, kun lehdissä otsikoidaan ”koko Suomen juhlivan”, sillä on ymmärrettävää ettei jalkapallo kiinnosta suurta osaa Suomen väestöstä. En kuitenkaan ymmärrä miksi vähätellä Huuhkajien saavutuksia?

Vaikka nykyään on trendikästä olla asioista eri mieltä kuin muut, saisivat taipumattomammatkin jalkapallon vihaajat olla hetken hiljaa ja antaa jalkapallokansan nauttia tästä saavutuksesta.

Onneksi kaikkien negatiivisten kommenttien lisäksi vastaani on pääosin kuitenkin tullut vain positiivista ja kannustavaa palautetta. Myös viimeisten pelien loppuunmyydyt stadionit kielivät siitä, että Huuhkajilla on takanaan vahva kannatusjoukko. Vaikka fanien tuki on tärkeää, kuuluu kunnia upeasta työstä kuitenkin joukkueen pelaajille ja taustajoukoille.

Emme voi vielä tietää, tuleeko Suomi tekemään sen, mitä Islanti teki viime kisoissa vai loppuuko Huuhkajien lento jo alkulohkoon. Varmaa on kuitenkin se, että jo nyt Huuhkajien saavutus on historiallinen ja erittäin kunnioitettava, eivätkä mitkään nälvivät kommentit voi sitä poistaa. Nauttikaamme siis yhdessä urheilun huumasta jalkapallon, jääkiekon tai vaikka kuviokellunnan parissa!

Hilma Vakkila Kirjoittaja oli kuluneen viikon ajan TET-harjoittelussa Länsi-Saimaan Sanomissa.