Viikon vieras: Sähköä ilmassa

Uuden hallituksen hyvää tarkoittavat ministerit ovat esittäneet kauniita ajatuksia Suomen ehdottomasti tärkeimmästä asiasta, ilmaston pelastamisesta, jossa meidän suomalaisten osuus onkin ratkaisevassa asemassa maailmanlaajuista ilmastonlämpenemistä ajatellen.

Vasemmistosta tulee esityksiä, että sähköautoille pitäisi olla 10 prosentille parkkipaikoista latausmahdollisuus ja uudisrakennuksiin ainakin latausvalmius. Toiveita on helppo esittää, jos on täydellisen tietämätön mitä latauspisteiden rakentaminen maksaa.

Tietysti jos koko ikänsä on elänyt maailmassa, jossa joku muu aina hoitaa kaikki maksulliset investoinnit ja varsinkin jos vielä edustaa puoluetta, jonka johtava periaate on, että joku muu maksaa, niin silloinhan tämä sujuu ihan luonnostaan.

Latauspiste vaatii sähköä ja toisin kuin moni luulee, se ei tule sieltä seinästä ihan itsestään. Jos supermarketti haluaa rakentaa vaikka yhden 150 kilowatin tehoisen pikalatauspisteen, yhden 50 kilowatin nopean latauspisteen ja pari 22-kilowattista latauspaikkaa, tarvitaan sähkötehoa yhteensä 250 kilowattia.

Tuohon kykenevän sähköliittymän ostokustannus on noin 20 000 euroa ja vuotuiset perusmaksut noin 2500 euroa, ilman että on käynyt yhtään lataajaa paikalla. Lisäksi tulee itse latauslaitteet, kaapelin kaivuut ja muut asennukset.

Pikaisesti laskettuna 10-20 vuoden kuoletuskustannus realistisella käyttöasteella tulee latauslaitteiden osuudeksi sähköstä noin 10 senttiä per kilowattitunti eli suurin piirtein saman verran kuin itse sähkö normaalisti maksaa. Jos näin hullu laki joskus tulee, niin seuraava supermarkettien rakennusaalto nähdäänkin kun parkkipaikat muuttuvat viheralueiksi tai ne onkin ulkoistettu joutomaaksi. Toisaalta 1–2 etusivun mainosta maakuntalehdessä maksaa saman verran.

Sinänsä kotikäyttöön ja esim pienenkin työpaikan latauspisteeksi riittää yleensä pienemmät 5-7 kilowatin latauspisteet, jotka mahtuvat nykyisiin sähköliittymiin ilman isompia muutoksia, vaikka maksajana ei olisikaan “joku muu”.

Sähköautojen akkutekniikka alkaa olla jo toimivaa, sikäli kun autolla ei osuta mökkitiellä isomman kiven päälle. Akkujen varaosahinnoittelu on vielä hämärän peitossa, mutta ökyautojen akkujen varaosahinnoissa liikutaan kymmenissä tuhansissa euroissa, tosin osan saanee pois pantti- tai vaihtomaksuna, jolloin isonkin auton koko akuston vaihtohinta pitäisi olla suuruusluokkaa 15 000–20 000 euroa.

Juutuupistahan löytyy jo erilaisten pellepelottomien ohjeita, kuinka akustoja voi uudelleen kennottaa kotioloissa, sopii tein-itse-ja-säästin-miehille.

Yksi hyvää tarkoittava ministeri jo melkein lupasi muuttaa kaikki Suomen bensa-autot kaasukäyttöisiksi, vuodessa. Ministeri voisi ensin tutustua vaikka polkupyörän pinnojen kiristämiseen ja sitten arvioida uudestaan kauanko autokannan kaasuistaminen saattaisi kestää ja maksaa.

Kaasu toisi maaseudulle elämää kun kaikki joutopellot laitettaisiin nurmea kasvamaan ja heinä mädätettäisiin bioreaktoreilla kaasuksi, parin hehtaarin heinillä auto kulkee 20 000 kilometriä vuodessa. Sikäli tuossa ajatuksessa oli idean kipinäkin seassa.

Tähän astihan valtio on torpannut kaikki kaasuun liittyvät ideat 40 vuotta. Jostain syystä on katsottu, että velivenäläisen ja Ahmedin öljylähteen öljyä on ollut kannattavampaa ostaa ulkomaan valuutalla kuin kehitellä omia energialähteitä.

JUKKA VUORINEN Kirjoittaja on diplomi-insinööri ja kunnallispoliitikko Savitaipaleelta.