Yhteys kotipitäjään on taas syventynyt – suomenniemeläissyntyinen Jussi-palkittu lavastaja-käsikirjoittaja Risto Karhula täyttää 60 vuotta

0

Suomenniemellä syntynyt Risto Karhula muutti perheensä mukana muualle alle kaksivuotiaana, mutta vieraili Suomenniemellä säännöllisesti isovanhempiensa luona.

– Kesälomalla olimme siellä pidempään. Paikallinen kirjasto tuli tutuksi. Suomenniemellä oli myös paljon erilaisia tapahtumia, Karhula muistelee.

Suomenniemeltä lähdettyään Karhulat asuivat isän töiden myötä useilla eri paikkakunnilla, kunnes perhe asettui pääkaupunkiseudulle Karhulan ollessa kymmenenvuotias.

– Helsingissäkin tuli möyrittyä kaikenmaailman paikoissa, mutta oli Suomenniemellä jännempää. Kaksi vuotta nuoremman veljeni ja serkkujeni kanssa seikkailimme metsissä ja kallioilla. Lisäksi rakensimme esimerkiksi majoja.

– Jälkikäteen ajatellen tuossa sai tuntumaa tulevaan lavastajan työhön. Tuli tartuttua erilaisiin materiaaleihin ja kokeiltua erilaisia rakennussysteemejä, pohtii Karhula, joka muistaa lapsuuden tutut suomenniemeläiset juurevina ja välittöminä ihmisinä.

Hän toteaa Suomenniemen edustaneen pysyvyyttä monien muuttojen keskellä.

Oli Suomenniemellä jännempää.

Risto Karhula

Lukioaikana Karhula piirsi ja luki. Haaveena oli arkkitehdin ammatti, mutta sitten hän kuuli Taideteollisen Korkeakoulun lavastuksen osastosta. Karhula pääsi sisään ensiyrittämällä.

Lavastajana Karhula on keskittynyt elokuviin ja televisioon teatterin jäädessä vähemmälle.

– Tähän vaikutti varmasti se, että elokuvien maailma oli minulle hyvin tuttu. Äitini piti Helsingin Pajamäessä HOK:n vaatekauppaa, jonka ikkunassa tapasi olla paikallisen elokuvateatterin mainoksia. Vastineeksi tuli leffalippuja, ja kävin elokuvissa viikoittain.

Karhulan ensimmäinen pitkä elokuva oli Aki Kaurismäen Ariel (1988). Parhaan lavastuksen Jussin hän on saanut kahdesti: vuonna 1992 Juha Tapanisen Iskelmäprinssi-elokuvasta sekä vuonna 1998 Olli Saarelan Lunastus- ja Paul-Anders Simman Sagajoga Minister-elokuvista.

Karhula on lavastanut noin 30 pitkää elokuvaa ja useita televisiosarjoja.

Viitisentoista vuotta sitten Karhula päätti alkaa käsikirjoittajaksi.

– Ajattelin kokeilla jotain uutta. Kirjoittaminen oli kiinnostanut minua pitkään. Lukioaikana tein tarinoita koulun ulkopuolellakin, ja lavastajana olin hyvin tekstilähtöinen.

Karhula on käsikirjoittanut erityisesti poliittisia satiireita, ensin Itse valtiaat -animaatiota ja sitten pitkään Tohtori Raimo -radiosarjaa, josta on tulossa vielä erikoisjaksoja. Parhaillaan työn alla on Aallonmurtaja-draamasarja.

Risto Karhula tekee käsikirjoituksia yhdessä vaimonsa Miira Karhulan kanssa.

– Ideoita on kätevä pallotella yhdessä. Olemme Miiran kanssa todenneet, että pystymme samaan aikaan tekemään töitä yhdessä ja olemaan naimisissa, naurahtaa Karhula, joka on tehnyt viime vuosina lavastajan töitä satunnaisesti.

Karhulan yhteys Suomenniemeen on säilynyt läpi vuosikymmenten. Opiskeluaikana ja uran alkuvaiheissa hän kävi siellä satunnaisemmin, mutta omien lasten myötä yhteys on taas syventynyt.

– Isovanhempieni koti toimii äitini kesäasuntona, jossa me lapset vierailemme lastenlasten kanssa.

Lavastajana Karhulan kesät tapasivat mennä töiden merkeissä.

– Käsikirjoittajan työssä on mahdollista pitää kunnon lomajakso. On ollut mukava tutustuttaa omat lapset Suomenniemeen. Oma isäni opetti minulle sieltä hyvät kalapaikat. Viime kesänä näytin ne 14-vuotiaalle pojalleni, joka on innokas kalamies.

Risto Karhula täyttää 60 vuotta ensi sunnuntaina 24. marraskuuta.

Risto Karhula

Syntynyt: marraskuussa 1959 Suomenniemellä

Kotipaikka: Helsinki

Ammatti: käsikirjoittaja/lavastaja

Perhesuhteet: naimisissa, neljä lasta, vanhemmat Jaakko ja Terttu Karhula, veli Jari-Matti, sisko Päivi, isovanhemmat Viljo ja Suoma Karhula

JUHANA UNKURI

toimitus@lansisaimaa.fi