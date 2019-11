Lemiläinen juoksijalupaus Lauri Nokkala korjaa kovan harjoittelun hedelmiä – seuraava tähtäin on Tampereen hallikisat keväällä

0

LEMI Elämme parhaillaan vuodenaikaa, jona tavallisen kuntoilijan on nähtävä erityisen paljon vaivaa saadakseen itsensä ovesta ulos ja lenkille. Lauri Nokkalaa, 14, sen sijaan edes marraskuu ei saa jäämään paikoilleen. Hän vetää lenkkikengät jalkaansa kuudesti viikossa.

– Otsalamppu vaan päähän ja valo käsivarteen, niin talvellakin näkee ihan hyvin, Nokkala sanoo.

Monen vuoden harjoittelun jäljet alkoivat näkyä viime kesänä, kun Lappeenrannan Urheilumiehissä (LUM) juoksua ja estejuoksua harrastava lemiläinen voitti omassa ikäluokassaan suomenmestaruuden 1 500 metrin esteillä.

Samoista Lahden SM-kilpailusta nuori mies otti myös pronssia 2 000 metrin juoksusta. Lisäksi kauden aikana irtosi SM-hopeaa 15-vuotiaiden poikien viestistä.

– Ei se menestys ihan puskista tullut, mutta en ole kyllä aiemmin näin hyvin pärjännyt, Nokkala pohtii.

Kesällä saavutetun kullan jälkeen estejuoksun merkitys Nokkalalle on kasvanut, vaikka hän kilpailee paljon myös muissa matkoissa.

– Esteitä tulee juostua itse asiassa kaikista vähiten, kun niitä kisoja ei oikein ole, Nokkala kertoo.

Ukki oli nuorena kova juoksemaan. Lauri Nokkala

Nuoren miehen juoksuharrastus alkoi noin viisi vuotta sitten, kun koulun juoksukilpailuissa menestynyt Nokkala innostui lajista enemmänkin.

Ennen sitä urheilullinen poika oli jo harrastanut salibandya ja jalkapalloa. Nokkala pelaa edelleen salibandya KoPa Junioreiden riveissä, mutta juokseminen on lajeista ykkönen.

– Ensimmäiset vuodet vähän hengailin, mutta pari viime vuotta olen treenannut tosissaan, Nokkala sanoo ja kertoo olevansa pikemminkin kestävyys- kuin pikajuoksija.

Nokkalan suvussa on juostu aiemminkin.

– Ukki oli nuorena kova juoksemaan, Nokkala kertoo.

Hän mainitsee idoleikseen Usain Boltin ja Lasse Virénin, joiden suorituksia on yhdessä isoisän kanssa tullut katseltua.

Toisin kuin usein luullaan, juoksuharrastus ei ole yksinäistä puurtamista.

Nokkalan mukaan kyseessä on itse asiassa hyvinkin seurallinen harrastus, vaikka talvikaudella harjoitellaankin paljon omatoimisesti.

– Valmennusryhmässäni on noin seitsemän nuorta. Oikein odotan, että tulee kevät ja on taas useammat treenit viikossa, Nokkala sanoo.

– Välillä kisamatkoille tulee lähdettyä ihan jo vain seuran takia, hän lisää.

Seuraavaksi Lauri Nokkala tähtää keväällä Tampereella järjestettäviin hallikilpailuihin. Siellä Nokkala osallistuu 800 metrin juoksuun.

Tulevaisuudelta Nokkala toivoo sitä, että juoksu kulkisi edelleen. Hän myöntää juoksuharrastuksen olevan tavoitteellista.

Voisiko Lemi jopa ylpeillä tulevaisuudessa sillä, että se on laskenut maailmalle ammattijuoksijan?

– Se ei välttämättä ole realistinen haave, mutta haave kuitenkin, Nokkala hymyilee.

Lauri Nokkala

Syntynyt: vuonna 2005 Lemillä.

Asuinpaikka: Lemi.

Perhesuhteet: äiti, isä ja pikkusisko.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi