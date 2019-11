Kaakko 19 ulottuu myös Länsi-Saimaan alueelle – sotaharjoitukseen osallistuu tuhansia varusmiehiä ja reserviläisiä

0

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 alkoi Kaakkois-Suomen alueella keskiviikkona 27. marraskuuta. Viimeinen harjoituspäivä on keskiviikko 4. joulukuuta.

Puolustusvoimat harjoittelee viikon aikana monilla paikkakunnilla, myös Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Toimintaa on myös muun muassa Lappeenrannassa, Mäntyharjulla, Haminassa ja Kotkassa sekä Kaakkois-Suomen rannikkoalueilla.

Tavoitteena on harjoitella puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen käyttöä Rajavartiolaitoksen kanssa sekä valmiutta vastata nopeasti kehittyviin tilanteisiin Kaakkois-Suomen alueella.

Harjoitukseen osallistuu yhdenaikaisesti enimmillään noin 12 000 henkilöä, joista varusmiehiä on 6 200 ja reserviläisiä 3 200. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa on mukana 2 600. Ajoneuvoja harjoitukseen osallistuu noin 2 200.

Harjoituksen johtaa maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

