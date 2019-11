Taipalsaaren yt-neuvottelut päätökseen – sivistyspalveluista lakkautetaan kolme virkaa, tekniseltä puolelta yksi on irtisanottu

0

TAIPALSAARI Taipalsaaren kunnan yhteistoimintaneuvottelut on käyty. Kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen kokouksessaan tiistaina.

Neuvottelujen tavoitteena oli löytää vähintään 437 000 euron toimintakuluja pysyvästi leikkaavat säästöratkaisut vuodesta 2020 alkaen.

Henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä tehdään 251 000 euron edestä.

Sivistyspalveluissa yhden päiväkodin mallin myötä yksi päiväkodin johtajan virka lakkautetaan. Kouluverkon supistaminen johtaa siihen, että Taipalsaarella on jatkossa yksi luokanopettaja ja yksi kielenlehtori vähemmän. Peruskoulujen tuntikehys pidetään samana kuin tänä vuonna.

Lisäksi säästöjä tuo iltapäiväkerhotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen ja yhden varhaiskasvatuksen opettajan siirtäminen pois esiopetuksesta.

Sivistyspalveluissa koulujen rehtorijärjestelyjä tarkastellaan vielä uudelleen ennen lukuvuoden 2020–2021 alkamista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta yt-neuvottelutulokseen.

Teknisellä puolella yksi kiinteistönhoitaja on irtisanottu eikä määräaikaisia palkata.

Säästöpotista 186 000 euroa muodostuu muun muassa ostopalvelujen ja hankintojen supistamisella. Konsernihallinnossa säästötavoite on 23 000 euroa.

