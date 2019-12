Savitaipaleen kunnasta tulee savuton työpaikka – savuttomuuden on valinnut 98 prosenttia Manner-Suomen kunnista

0

SAVITAIPALE Savitaipale liittyy mukaan Savuton kunta -ohjelmaan. Kunnanhallitus päätti asiasta viime maanantaina.

Savuttomasta työpaikasta luodaan sisäiset toimintaohjeet, jotka esimiehet jalkauttavat työyhteisöihin.

Savuton kunta -ohjelma on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on savuttoman toimintakulttuurin vakiinnuttaminen kunnissa. Tämä pitää sisällään kuntien savuttomuuspäätökset ja kuntien sitoutumisen savuttomuuden edistämiseen.

Suomen tupakkalainsäädännön keskeisenä tavoitteena on vähentää tupakointia ja tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja. Lailla halutaan myös suojella uusia sukupolvia tupakoinnin vaaroilta ja taata, ettei kukaan altistu vastoin tahtoaan tupakan savulle.

Suurin osa suomalaisista asuu savuttomuuspäätöksen tehneissä kunnissa. Elokuun alkuun mennessä Manner-Suomen kunnista 98 prosenttia, joukossa myös Lemi ja Taipalsaari, oli valinnut savuttomuuden.

Työpaikka on savuton, kun

Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla.

Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin.

Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi.

Uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole yrityksen omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa.

Työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia.

Tupakkatuotteita ei myydä työpaikoilla.

Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa.

Ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla.

Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton.

Lähde: Savuton kunta -ohjelma (www.savutonkunta.fi)

