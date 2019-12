Pääkirjoitus: Oma lukio on kullanarvoinen

0

Alkuviikosta julkitulleen Suomen Tietotoimiston (STT) lukiovertailun tulokset ovat varsin positiivista luettavaa.

Savitaipaleen lukio sijoittui Etelä-Karjalan vertailussa toiseksi ja Luumäen Taavetin lukio kolmanneksi. Tulos on hieno ja siitä voidaan olla aidosti ylpeitä.

Pienten lukioiden etuina korostuvat useimmiten yhteisöllisyys – joka syntyy tutusta ympäristöstä ja ihmisistä – sekä pienet ryhmäkoot. Aikaa on enemmän ja opiskelijat sekä henkilökunta ovat toisilleen tuttuja mahdollisesti jo useamman vuoden ajalta. Edellä mainittu on taas seurausta siitä, että pienillä paikkakunnilla oma lukio sijaitsee yleensä peruskoulun kyljessä. Kynnys on siis monessa mielessä oikealla tavalla matala.

Keskustelussa ei pidä unohtaa opiskelijoita ja heidän sitoutumistaan. Hyvät oppimistulokset eivät synny itsestään, vaan lukio-opiskelu vaatii työtä, jota Savitaipaleen ja Taavetin lukiolaiset ovat valmiita tekemään.

Mainitut pienen lukion edut edesauttavat sitä, että myös ne opiskelijat, joilla on opinnoissa enemmän haasteita, pääsevät hyviin oppimistuloksiin.

Aina pelkkä luja tahto ei riitä viemään harmaan kiven läpi, mutta riittävällä ja oikeanlaisella tuella kaikki on mahdollista.

Vertailutulosten myötä on entistä selvempää, miksi Savitaipaleen ja Taavetin lukiot tulee säilyttää. Kuntien pitää siis jatkossakin panostaa siihen, että omat lukiot pysyvät nuorten silmissä houkuttelevina.

