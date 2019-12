Verkkokysely: Teetkö joulusiivouksen?

0

Jouluun valmistaudutaan monessa kodissa tekemällä suursiivous – onhan juhlaa on mukavampi viettää, kun koti on puhdas. Toisaalta joulusiivous jakaa mielipiteitä. Osa on sitä mieltä, että joulusta tulee yhtä hyvä, oli kaappien sisältö sitten järjestyksessä tai ei. ”Muista, että joulutunnelma syntyy mukavasta yhdessäolosta toisten kanssa ja vuoden pimeimpänä aikana pehmeä tunnelmavalaistus antaa paljon anteeksi, jolloin kodin jokaista nurkkaa ei tarvitse luututa”, muistuttavat Martatkin verkkosivuillaan.

