Länsi-Saimaan Sanomat uudistuu – Ensi vuonna 70 vuotta täyttävän paikallislehden ulkoasua ja logoa on virkistetty

Paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomat ilmestyy uudistuneena torstaista 12. joulukuuta alkaen.

Uuden ulkoasun myötä ensi vuonna 70 vuotta täyttävä lehti ottaa askeleen visuaalisempaan suuntaan.

Uudistus näkyy muun muassa modernimpina kirjasintyyppeinä sekä lehden rakenteessa, siis sivujärjestyksessä.

Esimerkiksi tärkeimmät paikalliset uutiset kerrotaan jatkossa heti ensimmäisellä aukeamalla sivuilla 2–3.

Uudistuksen taustalla on muun muassa uusi toimitusjärjestelmä, jonka myötä toimituksen työtapa ajanmukaistuu ja tehostuu.

Lehden sisältö säilyy paikallisena, kuten tähänkin asti. Uusi rakenne antaa mahdollisuuden käsitellä aiheita tarvittaessa entistä laajemmin ja näyttävämmin.

Painetun lehden uusi ulkoasu ja rakenne tukevat myös paikallislehden verkkouutisointia.

Ulkoasun pääväri, niin sanottu uutissininen, on tuttu aiemmilta vuosilta. Tehostevärinä on oranssi, joka sekin on esiintynyt lehdessä aiemmin.

Lehden nimi, tabloid-koko ja levikkialue – Lemi, Savitaipale, Suomenniemi ja Taipalsaari – pysyvät entisellään.

Samassa yhteydessä on uudistettu myös lehden nimiö eli logo, jossa painottuu jatkossa entistä selvemmin alue, jolla lehti toimii.

Uudessa nimiössä on yhdistetty modernia päätteetöntä ja klassista kirjasintyyppiä sekä sinistä ja mustaa väriä, kuten nykyisinkin.

Nimiön ilme nykyaikaistuu, mutta henkii samalla 70 vuotta täyttävän paikallislehden arvokkuutta.

Ensi vuodeksi otetaan käyttöön erikseen uudesta nimiöstä muokattu juhlavuoden versio.

Vuoden alusta alkaen Länsi-Saimaan Sanomissa siirrytään myös käyttämään ilmoitusmoduuleja vanhan palstamillimetrihinnoittelun sijaan.

Moduulit ovat nykyaikaa ja samalla ilmoitusten sijoittelu selkiytyy.

Ilmoitusvalmistuksesta vastaa jatkossa Mediasepät Oy. Tämä tietää pieniä muutoksia aineistoaikatauluihin.

Esimerkiksi ilmoitusvaraukset ja valmistettava materiaali tulee jatkossa toimittaa lehteen ilmestymisviikon maanantaina kello 16.

Mikäli ilmoitus tulee täysin painovalmiina, ilmoitushinnat halpenevat verrattuna kuluvaan vuoteen.

Valmistettavista ilmoituksista peritään ilmoituskokoon perustuva valmistusmaksu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

