Taipalsaaren uudeksi hallintojohtajaksi valittiin Jarkko Koho

Taipalsaaren kunnan uudeksi hallintojohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Jarkko Koho, joka työskentelee tällä hetkellä Elvera Oy:n talousjohtajana.

Kohon kieltäytymisen varalle valittiin kauppatieteiden maisteri Juha Vuorela, nykyinen Parikkalan kunnan hallintojohtaja.

Kunnanhallitus päätti asiasta maanantaina kunnanjohtajan esityksen pohjalta.

Hallintojohtajan virkaan tuli yhteensä 14 hakemusta. Viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluihin.

Kaikki haastatellut täyttivät hallintojohtajan erityiset kelpoisuusvaatimukset.

Kunnanhallitus teki valintapäätöksen perustuslain yleisten nimitysperusteiden sekä hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella.

Taipalsaari on ollut ilman hallintojohtajaa vuoden 2018 marraskuusta lähtien. Virkaa on hoitanut kunnanjohtaja oman toimensa ohella.

