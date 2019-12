0

Essote lopettaa vastaanottopalvelunsa Suomenniemen toimintakeskus Metsätähdessä. Asiasta päätettiin Essoten yt-neuvotteluiden yhteydessä. Syynä ovat säästöt.

Tähän saakka Metsätähdessä on ollut lääkäri ja hoitaja paikalla joka toinen viikko yhtenä päivänä viikossa. Päivät olivat tiistai ja keskiviikko. Keskiviikkoisin Metsätähdessä oli laboratorio auki kello 8–11. Sekin loppuu. Palvelut päättyivät tällä viikolla.

Jatkossa Suomenniemeltä lähdetään lääkärin ja hoitajan luo tai näytteenottoon lähimpään paikkaan, joka on asuinalueesta riippuen Ristiina tai Mäntyharju.

Kotihoidon tukipiste poistuu samaisesta paikasta. Kotihoidon tukipisteen poistuminen Suomenniemeltä ei Essoten mukaan näy asiakkaille.

Työntekijöille muutos on, että toimistotila on Ristiinassa. Sieltä lähdetään kotihoidon tehtäviin Suomenniemelle. Kotihoidon asiakkaille palvelut jatkovat normaaliin tapaan. Kotihoitoasiakkailta otetaan myös näytteitä kotona.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.