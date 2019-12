Pääkirjoitus: Paikallislehti uudistui ajan hengessä

0

Länsi-Saimaan Sanomat ilmestyy tänään uudistuneena. Edellisen kerran ulkoasu uusittiin syksyllä 2016.

Kuten jo ennakkouutisoinnissa kerroimme, lehden visuaalista ilmettä on virkistetty ja viety modernimpaan suuntaan.

Uudistus on kokonaisvaltainen ja näkyy heti kannessa, kun ulkoasun ohella myös lehden nimiö, kansankielellä logo, on uusittu. Paikallislehdelle ominaisesti uusi nimiö kertoo entistä painokkaammin alueen, jolla lehti toimii.

Länsi-Saimaan Sanomat saavuttaa ensi vuonna kunnioitettavan 70 vuoden iän. Ensimmäinen lehti, tuolloin Savitaipale-nimellä, ilmestyi 13. tammikuuta 1950. Nyt tehdyt uudistukset henkivät varsin konkreettisella tavalla ajatusmaailmaa, joka meillä lehdentekijöillä on.

Kunnioitamme perinteitä, mutta katsomme myös rohkeasti eteenpäin ja uskallamme vastata ajan vaateisiin. Tekniikka kehittyy samoin kuin lukijoiden tottumukset. Myös paikallislehden on oltava entistä aktiivisempi esimerkiksi verkkouutisoinnissa ja tarjottava asiakkaille yhä enemmän myös sähköisiä palveluja.

Painettu lehti on kuitenkin jatkossakin päätuotteemme, jonka punaisena lankana on paikallinen sisältö. Uudistetussa lehdessä rakennetta, siis sivujärjestystä ja osastointia, on avattu, jolloin jutut saavat tarvittaessa enemmän tilaa ja myös näyttävyyttä.

Totuudenmukainen ja luotettava paikallisuutisointi on yhä tärkeämpää ja tämä on Länsi-Saimaan Sanomissa kaiken tekemisen lähtökohta. Uudistamalla ulkoasua seutukunnan elämänmenon parhaimmat palat voidaan tarjota entistä houkuttelevammassa paketissa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

