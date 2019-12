Kirkkoneuvosto esittää Lemin seurakuntatalon purkamista

0

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti keskiviikkona 4. joulukuuta pitämässään kokouksessa esittää Taipaleen kirkkovaltuustolle, että käyttökiellossa oleva Lemin seurakuntatalo puretaan.

Kirkkoneuvosto valtuutti samalla talouspäällikön valmistelemaan viranomaisselvitysten ja valmistelevien toimenpiteiden tekemisen.

Asian käsittelyssä neuvoston jäsen Anu Karhu esitti, että päätösehdotuksen lisätään, että rakennetaan uusi seurakuntatalo. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu.

Marraskuussa kirkkoneuvosto päätti, että Lemin seurakuntatalon peruskorjauksen kustannukset selvitetään, jotta niiden avulla voidaan verrata peruskorjauksen ja uudisrakennuksen kustannusten eroja. Näitä tarvittiin rakennuksen purkupäätöstä varten.

Seurakunnan vs. talouspäällikkö Raija Kurkaa teetti edellä mainitun päätöksen mukaisesti kustannusselvityksen Rakennuspalvelu Jyri Uotila Oy:llä.

Selvitystä käsiteltiin kirkkoneuvoston viime viikon kokouksessa.

Rakennuspalvelu Jyri Uotila Oy:n yhdessä Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy:n kanssa tekemän laskentaselvityksen mukaan Lemin seurakuntatalon peruskorjauksen verollinen tavoitehinta on 1 729 425 euroa ja uudisrakennuksen verollinen tavoitehinta 2 506 480 euroa. Peruskorjauksen verollinen bruttoneliöhinta on 2 149 euroa ja uudisrakennuksen vastaava 3 108 euroa.

Mahdollisen uudisrakennuksen kustannuksia ei ole voitu tarkemmin laskea, koska uudisrakennuksen uutta tilaohjelmaa ei ole käytettävissä. Uudisrakennuksen kustannusarvio on laadittu nykyisen tilaohjelman mukaisena.

Mainittua selvitystä lainataan kirkkoneuvoston pöytäkirjassa. Lainauksessa todetaan muun muassa, että on syytä olettaa, että uudisrakennuksen tilaohjelma eroaisi merkittävästi nykyisestä ja uudisrakentamisen hintaa on erikseen arvioitava tarkemmin, mikäli siihen päädytään.

Kirkkoneuvosto päätti, että uudisrakennuksen tilaohjelmaa aloitetaan suunnittelemaan vuonna 2020.

Lemin seurakuntatalon väistötila-asian kirkkoneuvosto palautti puolestaan takaisin valmisteluun.

Lemin kunta on tarjonnut Taipaleen seurakunnalle vuokralle tiloja kunnan konttiratkaisusta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi