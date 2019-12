Savitaipaleen apteekin ja Lemin sivuapteekin apteekkari vaihtuu ensi keväänä – päätös jatkajasta venyy ensi vuoteen

0

LEMI, SAVITAIPALE Savitaipaleen apteekin ja Lemin sivuapteekin apteekkari on vaihtumassa, sillä nykyinen apteekkari Mikko Niemi siirtyy apteekkariksi Hämeenlinnaan.

Savitaipaleen apteekkiin on haettu uutta apteekkaria. Apteekkiluvan hakuaika on ollut käynnissä kuukauden ja päättyy torstaina. Apteekkiluvan saamisen ehtona on apteekin pitäminen paitsi Savitaipaleella, myös Lemillä.

Mikko Niemen mukaan käytännössä apteekkari vaihtuu aikaisintaan loppukeväästä.

– Päätös uudesta apteekkarista tehdään ensi vuoden puolella, ja prosessi on pitkä, ennen kuin vaihdos todella tapahtuu, Niemi kertoo.

Niemi kuvaa siirtymistään apteekkariksi Savitaipaleelta Hämeenlinnaan luontaiseksi kierroksi.

– Pienestä apteekista suurempaan, näinhän se usein menee, hän sanoo.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

