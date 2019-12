Verkkokysely: Teetkö uudenvuodenlupauksen?

0

Vuosi on kääntymässä lopuilleen. Jos muutosta kaipaa, on vuodenvaihteessa luontevaa tarttua toimeen. Uusi vuosi, uudet kujeet, kuuluu sanontakin. Nyt vaihtumassa on paitsi vuosi, myös vuosikymmen. Lupauksen voi tehdä siis vaikka koko 2020-lukua ajatellen.

Aiotko tehdä uudenvuodenlupauksen? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

Teetkö uudenvuodenlupauksen? Kyllä

En Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.