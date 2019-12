0

Taipalsaarelaiselle Risto Paroselle on myönnetty 1. danin musta vyö judossa.

Paronen suoritti viime viikonvaihteessa Suomen Judoliiton sääntöjen mukaisen vyökoetutkinnon Kuopiossa.

Lajiliiton historiassa Paronen, 73, suoritti vyökokeen toiseksi vanhimpana judokana Suomessa. Hän on harrastanut lajia lähes puoli vuosisataa säännöllisesti.

Vaikka judo on fyysinen laji, siihen liittyy Parosen mukaan myös henkinen näkökulma. Lajin toimintatapoja sovelletaan rakentavasti jokapäiväiseen elämään.

– Kamppailut tatamilla kuuluvat treeneihin. Onnistuneet suoritukset innostavat ja virheet opettavat. Judo sopii kaikenikäisille, miehille ja naisille. Pitkällä tiellä ei ole pikavoittoja tarjolla – poislukien huippukilpailijat – mutta kehon ja mielen kehittyminen palkitsee, Paronen tietää.

Paronen edustaa Imatran Sukoshia, missä on sopivasti oman ikäryhmän harrastajia. Nämä kannustivat veteraanijudokaa vyökokeisiin.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.