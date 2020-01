Pääkirjoitus: Muovikin alkaa kiertää entistä tehokkaammin

0

Loppuvuoden juhlakauden jäljiltä nurkkiin tapaa jäädä pyörimään kaikenlaista roskaa: rutattua lahjapaperia, käytettyjä ilotulitteita, pahvia ja muovipakkauksia. Ehkä ruoantähteitäkin makaa vielä jossain jääkaapin perällä.

Lajittelun vaiva on näkemisen arvoinen. Samalla saa hyvän muistutuksen siitä, miten kehittynyttä suomalainen – ja tässä tapauksessa erityisesti paikallinen – jätehuolto on. Etelä-Karjalan kerrottiin jo vuosi sitten olevan kierrätyksen kärkikastia koko Suomessa.

Viime maaliskuussa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (Ekjh) tiedotti, että sen vastaanottamaa kotitalouksilta tullutta yhdyskuntajätettä ei sijoitettu lainkaan kaatopaikalle vuonna 2018, vaan jätteet toimitettiin pääasiassa joko materiaali- tai energiahyötykäyttöön.

Seka- ja biojätteiden sekä esimerkiksi keräyspaperin ja -pahvin lajittelu on jo tuttua suurimmalle osalle kotitalouksista. Nyt tuloaan tekee entistä vahvemmin myös muovinkeräys. Etelä-Karjalan jätehuoltomääräysten mukaan muovipakkausten erilliskeräys tuli vuoden 2019 loppuun mennessä järjestää vähintään 30 asuinhuoneiston taloyhtiöille.

Muovia on kerätty palveluyhtiö Rinki Oy:n ja Ekjh:n yleisillä pisteillä sekä kiinteistökohtaisesti Lappeenrannassa ja Imatralla, mutta tulevan kevään aikana muovipakkausten keräystä on tarkoitus laajentaa myös Taipalsaarella ja Luumäellä. Taloyhtiöiden lisäksi vapaaehtoinen ja maksullinen lisäpalvelu on saatavissa myös omakotitaloille.

Ekjh:n asiakas- ja viestintäpäällikkö vahvistaa Länsi-Saimaan Sanomissa, että kiinnostusta muovinkeräysmahdollisuutta kohtaan on jo osoitettu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

