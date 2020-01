Autoilija yritti ajaa ihmisen päälle Savitaipaleella – Kinaa oli syntynyt siitä, missä saa ajaa autoa ja missä ei

0

Henkilöauton kuljettaja yritti ajaa toisen ihmisen päälle Savitaipaleen kirkonkylän alueella torstaina 9. tammikuuta aamulla.

Mieshenkilö, jonka päälle toinen mies yritti ajaa, on kertonut kyseessä olleen tahallinen teko. Tapahtunut sattui piha-alueella, kun miehille tuli riitaa siitä missä autolla on luvallista ajaa ja missä ei. He olivat tuttuja toisilleen.

Asianomistaja on kertonut poliisille, että tapahtuneessa henkilöauton puskuri osui hänen oikeaan sääreensä. Osumakohtaan tuli turvotusta, ja lääkäriin piti lähteä.

Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä. Poliisi ei anna enempää tietoa tapauksesta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

