Länsi-Saimaan Sanomat täyttää 70 vuotta – ensimmäinen lehti ilmestyi 13. tammikuuta vuonna 1950 – Savitaipaleen kirjastossa on esillä juhlanäyttely

Paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomat täyttää 70 vuotta tammikuussa 2020. Ensimmäinen lehti, tuolloin uutis- ja ilmoituslehti Savitaipaleen nimellä, ilmestyi 13. tammikuuta vuonna 1950.

Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli vuosina 1950–1971 Jorma Hongisto. Hänen aikanaan levikkialue laajeni nopeasti myös Suomenniemelle ja vuonna 1969 vielä Lemille ja Taipalsaarelle.

Lehden nimi muuttui Yhteissanomiksi vuonna 1970 ja 60-vuotisjuhlavuonna Länsi-Saimaan Sanomiksi 12. tammikuuta vuonna 2010.

Lehteä oli alunperin tarkoitus julkaista perjantaisin, mutta ilmestymispäivä muutettiin jo helmikuussa 1950 torstaiksi tilaajien toiveesta. Marraskuussa vuonna 1984 lehti alkoi ilmestyä kahdesti viikossa ja torstai-ilmestymisiin palattiin syksyllä 2016.

Lehteä ovat kustantaneet Savitaipaleen Lehtiyhtymä, Kustannusosakeyhtiö Yhteissanomat ja ESV-Paikallismediat Oy.

Vuonna 2019 Länsi-Saimaan Sanomat siirtyi kahdeksan sisarpaikallislehden tavoin Keskisuomalainen Oyj:n omistukseen, kun konserni osti ESV-Paikallismediat Oy:n.

Länsi-Saimaan Sanomien 70-vuotisjuhlalehti ilmestyy torstaina 24. syyskuuta.

Länsi-Saimaan Sanomien juhlanäyttely on esillä Savitaipaleen kirjastossa on tammi-helmikuussa. Näyttelyyn on koottu lehden etusivuja vuosien varrelta, valokuvia toimituksen arjesta, historiaan liittyvää esineistöä sekä aikajana merkittävistä tapahtumista. Näyttelyn yhteydessä on luettavana ensimmäinen lehti tammikuulta 1950 sekä vuosikertakirjoja.

Samaan aikaan kirjaston vitriinissä on näytteillä savitaipalelaisen Mirjami Jurvasen yhdessä Elina-siskonsa kanssa vuosina 1969–1974 keräämiä Apu-lehden paperinukkeja. Muotitoimittaja Rauni Palonen aloitti nukkien piirtämisen Apu-lehdessä vuonna 1968, ja ensimmäinen nukke oli samana vuonna euroviisuedustajana ollut laulaja Kristiina Hautala.

