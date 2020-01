Verkkokysely: Käytkö kirpputoreilla?

0

Kierrätys on päivän sana. Käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden ostamista ei tarvitse ujostella, sillä ekologinen kuluttaminen on tänä päivänä vain ja ainoastaan suotavaa. Kirpputoreilla on harvemmin myöskään valikoimasta puutetta. Vuosikymmeniä jatkuneen vaurastumisen jälkeen lähes joka kodista löytyy esineitä, jotka olisivat valmiita jatkamaan matkaansa uudelle omistajalle. Tavara ei maailmasta lopu.

Käytkö kirpputoreilla? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

Käytkö kirpputoreilla? Kyllä

En Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.