Pääkirjoitus: Paikallislehti juhlii 70-vuotisiaan työn merkeissä

Viime maanantaina tuli kuluneeksi tasan 70 vuotta Länsi-Saimaan Sanomien ensimmäisen numeron ilmestymisestä. Lehti näki päivänvalon 13. tammikuuta vuonna 1950 Savitaipale-nimisenä.

Sittemmin on tapahtunut paljon niin lehdessä kuin myös toimituksen seinien ulkopuolella. Lehden nimi on vaihtunut, samoin kuin kustantaja. Teknisesti työ on ottanut valovuoden harppauksen eteenpäin puhuttiin sitten kirjoitustyöstä, ilmoitusten valmistamisesta, valokuvaamisesta, taittotyöstä tai painamisesta. Media-ala on edelleen murroksessa ja Länsi-Saimaan alue on toimintaympäristönä kovin erilainen kuin 70 vuotta sitten.

Perusasiat kuitenkin pätevät sellaisina kuin ne Savitaipale-lehden etusivulla aikanaan kerrottiin: tavoitteena on palvella paikkakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lehti on edelleen puolueeton ja poliittisesti sitoutumaton, mutta Savitaipaleen lisäksi myös Lemin, Suomenniemen ja Taipalsaaren asialla.

Paikallislehdet ovat pidettyjä ja luettuja. Siihen on olemassa selkeät syyt. Aiheet koskettavat, kun ne ovat omilta nurkilta, ruohonjuuritasolta. Toimituksen vastuulla on uutisoida kiinnostavasti ja rakentavasti, kysyä ja kyseenalaistaa ja löytää rohkeasti myös positiiviset lähestymiskulmat.

Pienemmät lehdet ovat myös ansiokkaasti pystyneet säilyttämään vuorovaikutuksen alueensa asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Se on työn punainen lanka. Me Länsi-Saimaan Sanomien nykytekijät kuuntelemme edelleen tarkalla korvalla uutisvinkkejä niin onnistumisista kuin epäkohdistakin.

