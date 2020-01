Pääkirjoitus: Savitaipaleen merkkimies tulee tutummaksi

D.E.D. Europaeuksen juhlavuosi on käynnistynyt Savitaipaleella. Merkkimiehen syntymästä tulee joulukuun alussa kuluneeksi 200 vuotta.

Vuoden kuluessa avautuu useita hyviä mahdollisuuksia kartuttaa tietoa Europaeuksesta – elämästä ja teoista sekä kulttuurihistoriallisesta merkityksestä.

Mitä enemmän historiaan uppoutuu, sitä osuvammalta alkaa kuulostaa Kalevalaseuran vuoden 1988 vuosikirjan nimi: D.E.D. Europaeus – suurmies vai kummajainen. Vaikka kansanrunous ei välttämättä niin kiinnostaisikaan, kotiseutuhistoria kiehtonee useimpia.

On olemassa selkeät syyt, miksi Europaeuksen perintöä vaalitaan Savitaipaleella monin tavoin.

Yhden pääkirjoituksen mitta ei kokonaisvaltaiseen kuvaukseen riitä, mutta tiivistetysti kyse on merkittävästä runonkerääjästä, kielitieteilijästä, arkeologista ja lehtimiehestä sekä myös varsin ristiriitaisesta hahmosta Suomen historiassa.

Europaeus teki mittavaa runonkeruutyötä, jätti jälkensä Kalevalaan, oli perustamassa ja toimittamassa Suometar-lehteä sekä muun muassa kehitti suomen kieltä luomalla uudissanoja, jotka ovat käytössä edelleen. Merkityksestä Savitaipaleelle kertovat esimerkiksi museo, patsas, aukio ja koulun nimi.

Juhlavuotta on suunniteltu työryhmässä, jossa on paitsi paikallista kulttuuriosaamista, myös verraten paljon Europaeus-tietoutta.

Tulossa on monipuolinen tapahtuma- ja toimintakattaus, mikä on jälleen yksi osoitus siitä, mitä yhdessä saadaan aikaan. Samaan tapaan kuin Suomi 100 -juhlavuonna 2017.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

