Lukijan mielipide: Lintu voi jäädä kiinni verkkoon

0

Lukiessani 16. tammikuuta ilmestynyttä Länsi-Saimaan Sanomia silmiini osui sivulla 8 oleva Päivän kuva, jossa upeat pyrstötiaiset ruokailivat talipalloilla.

On hienoa, että ihmiset auttavat pikkulintuja saamaan ravintoa varsinkin talvella. Mutta eräs asia huolestuttaa suuresti, nimittäin se, että talipallot on jätetty verkkoihin.

Linnun jalka jää helposti kiinni verkkoon ja seurauksena saattaa olla linnun kuolema. On olemassa talipallotelineitä eivätkä maksa paljon!

MARJA-TERTTU DAHL

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.