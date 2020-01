Kunta ei osta eikä vuokraa tennishallia – kunnanhallitus on puinut lajin toimintaedellytyksiä Savitaipaleella moneen kertaan

0

Savitaipaleen kunnanhallitus linjasi maanantaina 20. tammikuuta, että kunta ei osta eikä vuokraa Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy:n (SLH) omistamaa tennishallia yrityksen asettamilla ehdoilla.

SLH esitti, että kunta ostaisi tai vuokraisi hallin. Esityksessä hallin myyntihinta oli 35 000 euroa ja vuokra vaihtoehtoisesti 12 000 euroa vuodessa.

Vuokraesityksessä mainitaan, että vuokra-aika olisi alkanut kesäkuun alussa ja jatkunut aina vuoden kerrallaan. Vuokran lisäksi kunta olisi vastannut myös nyt perimästään maanvuokrasta.

Vastaavasti liikuntavuoroista saadut tulot olisivat vuokravaihtoehdossa menneet kunnalle. Kunta olisi puolestaan maksanut kaikki käyttökulut. Käyttökulujen osalta hallin suurin kuluerä on kunnan laskuttama kaukolämpö.

Tenniksen toimintaedellytyksiä on käsitelty Savitaipaleen kunnanhallituksessa aiemminkin. Viime helmikuussa kunnanhallitus päätti, että kunta ostaa tennishallista sisäliikuntavuoroja 13 000 eurolla syyskaudelle 2019. Viime marraskuussa päätettiin ostaa vuoroja samalla summalla kevätkaudeksi 2020.

Viimeksi mainitun järjestelyn tarkoituksena on turvata tennishallin ylläpito ja toiminnan jatkuvuus kesään 2020 saakka. Kunnan kannalta vuorojen ostaminen on nähty riskittömämpänä kuin koko hallin vuokraus.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.