Verkkokysely: Pelottaako koronavirus?

Vauhdilla leviävä koronavirus on pysytellyt otsikoissa viime viikot. Kyseessä on hengitystieinfektio, jonka oireita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus. Oireet voivat olla rajuja, ja tauti onkin vienyt ihmishenkiä. Aluksi uuteen virukseen sairastuneita oli Kiinan Wuhanissa, mutta sittemmin tartuntoja on todettu muuallakin. Ympäri maailmaa seurataan tilannetta ja varaudutaan siihen, että virus leviää yhä laajemmalle. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan myös Suomessa yksittäiset tapaukset ovat mahdollisia.

