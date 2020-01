Pääkirjoitus: Miten kunnan pitäisi tukea yrityksiä?

0

Kuluvan viikon painetussa lehdessä (30.1.) on kaksi Savitaipaleen kannalta ikävää uutista. Vanhalla kirkonkylän koululla toimiva Burger Heaven -ravintola lopettaa toimintansa ja samaan johtopäätökseen on tullut myös tennishallin omistava Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy.

Toimijat ovat eri aloilta, mutta perusongelma on sama: liiketoiminnan tulot eivät riitä. Tennishallin osalta tulevaisuus on toukokuun jälkeen auki, mutta ravintolan tilalle on tulossa levitteitä valmistava yritys.

Molemmissa tapauksissa konkretisoituu valitettavan hyvin se, miten vaikeaa yritystoiminnan ylläpitäminen voi pienemmillä paikkakunnilla nykyään olla. Yhtäläistä on myös tietty kritiikki Savitaipaleen kuntaa kohtaan.

Tämä voikin olla hyvä tilaisuus herättää keskustelua siitä, miten ja missä määrin kunnan pitäisi tukea alueellaan toimivia yrityksiä nykyisessä haastavassa toimintaympäristössä.

Paikallisen yritystoiminnan edut ovat kunnalle ja kuntalaisille kiistattomat. Yritys on kuitenkin vastuussa toiminnastaan.

Kunnan ei voida odottaa ikään kuin lunastavan tappiollista toimintaa. Toisaalta tukea esimerkiksi tuote- tai palveluostoina voidaan odottaa.

Asia ei lainkaan yksinkertaisemmaksi muutu, kun edellä mainittua pohditaan kunnan palvelutarjonnan, työllistämisen tai kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Kyseessä on paikallinen ilmiö, joka korostuu pienissä maaseutukunnissa, joissa euro on kovana konsulttina niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

