Lukijan mielipide: Katse tulevaisuuteen Pöksänlahden kehittämisessä

Uutisen mukaan (LSS 23.1.) Pöksänlahdessa ollaan käynnistämässä asuintonttien markkinointia, vaikka kaavaa lukuun ottamatta lähes kaikki muut perusmarkkinoinnin edellytykset puuttuvat.

Alueen kehittämismahdollisuuksista ja palveluista – yhteistä rantasaunaa lukuun ottamatta – ei ole mitään tietoa. Infrankin suunnittelu on auki, se kyllä aiotaan aloittaa jo ensi vuonna.

Valitettavasti tämäkin markkinointikierros tulee epäonnistumaan ja hankkeeseen kohdennettavat rahat menevät hukkaan. Luonnonkaunis alue on yksinkertaisesti liian kaukana, noin 2–3 kilometrin päässä, kaikista peruspalveluista.

”Kuivan maan” tontit ovat metsän ja hankalasti rakennettavan maaston keskellä, niitä tuskin saa kaupaksi edes yhden euron hinnalla. Eivätkä ne juurikaan sovi lapsiperheille ja senioreille.

Järvenrantatonteista voi pyytää enemmän, mutta niitäkin jo nyt alkaa Kuolimon rannoilta löytyä sukupolven- vaihdosten myötä edullisesti entistä enemmän ja – myös kauniilta paikoilta.

Pöksänlahteen kaavaillut infrainvestoinnin ovat täysin alimitoitettuja. Syytä olisi heti puhua ainakin 6–7 miljoonasta eurosta, jotka tulisivat kunnan maksettavaksi. Tämä raha ei tule takaisin koskaan. Niitä eivät ainakaan muutamien rantamökkiläisten kiinteistöverot kata.

Kuntapäättäjien olisikin vielä viisasta pohtia asiaa ja ottaa ”talonpoikaisjärki” käyttöön. Ulkopuolista rahoitusta tarkoitukseen ei myöskään tule löytymään.

Monet kuntalaiset ovat ehdottaneet alueen säilyttämistä kauniina luonnonvirkistysalueena. Siihen se sopisikin parhaiten.

Itse ehdotan, että Savitaipaleen kunnanvaltuusto julistaisi alkaneena Europaeuksen 200-vuotisjuhlavuonna alueen Olkkolasta alkaen aina Rovastinojalle saakka Europaeuksen luontohyvinvointi- ja liikuntapuistoksi.

Väliin jäävästä Pöksanlahdesta voisi tulla hyvinvointi- ja cleantech-yritysten kiihdyttämö. Ja sekin voisi samalla säilyä kaikkien innovatiivisena ja luovana virkistysalueena.

Sellainen yritystoiminta kasvaa Suomessa vauhdilla, niitä on maassamme jo noin 2 000. Ulkopuolista rahaa tähän kehittämistyöhön löytyy varmasti.

Tehdään ensin uusia työpaikkoja, erilaisia asumismahdollisuuksia ja uusia tontteja kyllä nykyisinkin Savitaipaleelta hyvien palvelujen läheisyydessä löytyy enemmän kuin riittävästi.

Pöksänlahtea siihen tarkoitukseen ei kannata hukata eikä sen ainutlaatuista vuonomaista luonnonkauneutta samalla tuhota.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos,

Savitaipaleen ympärivuotinen loma-asukas

