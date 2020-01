StU:n luistelujaosto, Jesse Savolainen ja TaiKin ladunajotiimi palkittiin Vuoden liikuttajina – maakunnan urheiluväki kokoontui perjantaina Etelä-Karjalan Urheilugaalaan

0

Etelä-Karjalan Urheilugaala järjestettiin perjantaina 31. tammikuuta Imatran Kylpylässä. Gaalassa huomioitiin ja palkittiin viime vuoden menestyjiä, seuratoimijoita, liikuttajia ja seuroja.

Yksittäisiä palkintoja ja tunnustuksia jaettiin yhteensä yli 40. Tapahtumaan osallistui yli 200 maakunnan liikunta- ja urheilutoimijaa.

Kuntakohtaisesti palkittiin Vuoden liikuttajat. Savitaipaleelta palkinnon sai StU:n luistelujaosto, Lemiltä kunnan keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen ja Taipalsaarelta TaiKin ladunajotiimi.

StU:n luistelujaosto sai tunnustuksen ansioistaan Kuolimon matkaluisteluradan ylläpitämisessä ja suositun vuosittaisen luistelutapahtuman järjestämisessä.

Savolainen puolestaan on kannustanut muita liikkumaan omalla esimerkillään ja tarjoamalla ohjausta. Perustelujen mukaan Savolaisen ansiosta Lemin kunnan työntekijöillä on viikoittain säännöllisiä liikuntavuoroja.

TaiKin ladunajotiimi on tehnyt vuosien ajan pyyteetöntä työtä kuntalaisten ja seuran jäsenten hyväksi. Latuja ajetaan Saimaanharjulla talkoovoimin ja siitä kunnalta saatava korvaus käytetään TaiKin toiminnan tukemiseen.

Päätökset palkittavista teki Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilun hallitus seurojen ja kuntien tekemien ehdotusten pohjalta. Vuoden urheilijan valinta tehtiin Etelä-Karjalan urheilutoimittajien äänestyksen perusteella.

Etelä-Karjalan Urheilugaalassa palkittuja

Vuoden liikuttajat: Lemi – kunnan keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen, Savitaipale – StU:n luistelujaosto, Taipalsaari – TaiKin ladunajotiimi

Vuoden urheilija: kolmiloikkaaja Simo Lipsanen, LUM

Vuoden urheiluseura: Imatran Urheilijat

Vuoden seurajohtaja: Mauri Auvinen, LUM

Vuoden eteläkarjalainen urheiluteko: Imatran Ketterän Mestis-mestaruus

Vuoden valmentaja: Matias Lehtonen, Imatran Ketterä

Elämänurapalkinto: Ossi Sairanen, Imatran Sukoshi

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

