Taipalsaaren sivistysjohtaja irtisanoutui helmikuun alusta – tuuraajana toimii toistaiseksi rehtori Anna-Mari Summanen

Taipalsaaren kunnan sivistysjohtaja Vesa Pakarinen on irtisanoutunut tehtävästään helmikuun alusta lukien. Kunnanhallituksen oli määrä päättää tiistain kokouksessaan sijaisjärjestelyistä, mutta asia laitettiin uudestaan valmisteluun.

Kunnan hallintosäännön mukaan yhtenäiskoulun rehtori käyttää sivistysjohtajan toimivaltaa sivistysjohtajan ollessa estynyt, ellei erillistä sijaista ole määrätty. Säädös koskee kuitenkin vain lyhyitä poissaoloja ja loma-aikoja.

Tällä hetkellä siis kirkonkylän koulun ja Saimaanharjun yhtenäiskoulun rehtori Anna-Mari Summanen toimii vs. sivistysjohtajana. Hän on tällä hetkellä myös Vehkataipaleen koulun vs. rehtori. Kunnanjohtaja esitti kunnanhallitukselle, että sijaistus tehtäisiin rehtorin ja kunnanjohtajan kesken. Rehtori sijaistaisi sivistysjohtajan toimivaltaa varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen ja ruokahuoltoon liittyvissä asioissa.

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa vastaisi sivistystoimen hallintoon, talouteen, kulttuuriin ja vapaa-aikaan, nuorisotoimeen ja kirjastoon liittyvistä vastuuviranhaltijan tehtävistä. Esityksessä kunnanjohtajan vastuulla olisi ollut myös sivistystoimen tilinpäätöksen valmistelu. Esitys ei kuitenkaan mennyt läpi kunnanhallituksessa.

Uuden esityksen on määrä olla valmiina seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 18. helmikuuta. Kari Kuuramaa toivoo, että sivistysjohtajan virka saadaan pikaisesti hakuun.

