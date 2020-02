Lukijan mielipide: Tennishalli on säilytettävä

0

Olen huolestuneena seurannut uutisointia tenniksen harrastusmahdollisuuksien mahdollisesta kaventumisesta.

Tenniksen pelaaminen ympäri vuoden on mahdollistettava lukuisille ja niille kaiken ikäisille harrastajille, jotka ovat löytäneet lajin omakseen.

Suuri joukko savitaipalelaisia nuoria on halunnut haastaa itsensä tässä taitolajissa ja harjoittelevat määrätietoisesti tuntikausia. Tenniksen pelaaminen on erinomaista liikuntaa myös minun ikäisilleni naisille ja miehille.

Liikkumisen tasapaino ja koordinaatio paranevat ja monipuolinen lihasvoima myös ylävartalossa vahvistuu.

Monet pallopelit ovat liian nopeita ja alaraajoja kuormittavia. Joukkuepelit taas ovat liian raskaita ja tapaturma-alttiita.

Lehtitietojen mukaan hallilla on runsaasti käyttöä: yli 2 000 tuntivarausta talvikuukausien aikana. Kymmenen tuntia ja 20–40 käyttäjää joka päivä!

Viime keväänä toteutimme Savitaipaleella diabeteksen ilmaantuvuuteen ja keski-ikäisen ja sitä vanhemman väestön terveystottumuksiin liittyvän tutkimuksen.

Puolella tutkituista oli vanhastaan tai nyt todettu diabetes tai sen esiaste. Huomattavalla osalla totesimme ylipainon ja kyselyn perusteella riittämättömän liikunnan.

Toimin viimeiset työvuoteni kuntoutuskeskuksen johtajana ja sain huomata, miten tärkeää jatkuva toimintakyvyn ylläpito on.

Elinikäinen liikunnallinen elämäntapa tuo lisää terveyttä, hyvinvointia ja ikää.

Jokainen tekee itse oman elämänsä ratkaisut.

Kunnalla on vastuu siitä, että kaikenikäisille naisille ja miehille on sopivia liikuntapaikkoja riittävästi tarjolla.

Valmiita erinomaisia liikuntapaikkoja ei pidä lähteä purkamaan, ennemminkin liikuntapaikkoja on lisättävä. Tenniksen osalta riittävän hyvä ratkaisu täytyy löytyä.

JOUKO SARAMIES

lääkintöneuvos

Savitaipale

