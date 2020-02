Antti Hyyrysen esikoisromaani julkaistaan tänään – Stam1nan menestyslevyn mukaan nimetystä Viimeinen Atlantis -kirjasta piti ottaa toinen painos jo ennen sen ilmestymistä

0

Lemiläisyhtye Stam1nan laulaja-kitaristi Antti Hyyrysen esikoisromaani Viimeinen Atlantis julkaistaan tänään 10. helmikuuta. Tasan kymmenen vuotta sitten näki päivänvalon myös yhtyeen palkittu samanniminen albumi. Kirjan kanssa julkaistaan uusintapainos levystä.

Kustannusyhtiö Like Kustannus kertoo, että Viimeinen Atlantis -romaanin ensimmäinen painos myytiin loppuun jo ennen kirjan ilmestymistä. Vilkkaan ennakkomyynnin myötä kirjasta otetaan pikavauhtia toinen painos.

– Onhan tämä melko epätavallista. Olemme tietenkin asiasta riemuissamme, Like Kustannuksen kustannusjohtaja Päivi Paappanen iloitsee tiedotteessa.

Viimeinen Atlantis on kantaa ottava tarina kahdesta pakolaisesta lähitulevaisuuden luhistuvassa maailmassa​. Romaani kantaa huolta ilmastonmuutoksesta, kritisoi ihmisen itsekkyyttä ja selfie-kulttuuria sekä muistuttaa pikavoitoista, joiden seuraukset ovat arvaamattomat.

