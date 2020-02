Savitaipalelainen Jukka Vakkila luotsaa PEPOn naisia kaudella 2020 – Suomen maajoukkuettakin valmentanut Vakkila on tehnyt jalkapallon parissa mittavan uran

0

Savitaipalelainen Jukka Vakkila on lappeenrantalaisen PEPOn naisten jalkapallon edustusjoukkueen päävalmentaja kaudella 2020. PEPO tiedotti valinnasta verkkosivuillaan viime sunnuntaina.

Vakkila on yksi kokeneimmista jalkapallovalmentajista Suomessa. Hän oli miesten maajoukkueen päävalmentajana vuosina 1988–1992. Tiedotteessa todetaan, että Vakkila nosti muun muassa tuolloin 18-vuotiaan Jari Litmasen A-maajoukkueeseen.

Vakkilan valmennusura on mittava ja hänet on valittu vuoden valmentajaksi Suomessa vuosina 1984 ja 1995. Jälkimmäisenä vuonna Vakkila valmensi Valkeakosken Hakan Suomen mestariksi.

Vakkila on toiminut muun muassa Suomen Palloliiton valmentajakoulun rehtorina ja koulutuspäällikkönä sekä viime vuosina liiton projekteissa ja kouluttajana. Hän oli myös Suomen Jalkapallovalmentajat ry:n puheenjohtaja viime vuoden loppuun saakka.

Euroopan jalkapallovalmentajien organisaation AEFCA:n hallituksen varapuheenjohtaja Vakkila on edelleen.

– PEPO on äärimmäisen tyytyväinen, että Jukka otti vastaan seuran naisten joukkueen valmennusvastuun. Jukan valmennuskokemus on valtakunnan mittapuulla aivan poikkeuksellinen, PEPOn puheenjohtaja Kari Suninen toteaa tiedotteessa.

PEPOn naisten edustusjoukkueen kokoonpanoon kuuluu myös Vakkilan vuonna 2004 syntynyt Hilma-tytär.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

