Verkkokysely: Omistatko autoa?

Äskettäin julkaistiin tilastotietoa henkilöautojen määrästä suhteessa kuntien asukaslukuun. Odotetusti maaseutumaisissa kunnissa autoja on tuhatta asukasta kohden runsaasti. Lemi sijoittui tilastossa kärkipäähän: tuhatta asukasta kohden Lemillä on 626 henkilöautoa. Lähes yhtä paljon autoja on myös Taipalsaarella ja Savitaipaleella, eikä ihme. Arjen pyörittäminen voi olla hyvin vaikeaa ilman omaa kulkupeliä.

