K-market Särässä tehdään sukupolvenvaihdos – Kalle Kouvo aloittaa kauppiaana aprillipäivänä

Kalle Kouvo aloittaa kaksi vuotta sitten 60 vuotta täyttäneen lemiläisen K-Market Särän kauppiaana tulevana aprillipäivänä 1. huhtikuuta 2020, K-Ryhmä tiedottaa.

Hän jatkaa urallaan isänsä Juha Kouvon ja isoisänsä Paavo Kouvon jalanjäljissä.

Kalle Kouvo vitsaileekin olleensa ensin kaupalla päivähoidossa ja sittemmin siirtynyt työntekijäksi.

– Olen työskennellyt kaupalla kaikissa muissa tehtävissä paitsi vielä yrittäjänä, hän kertoo tiedotteessa.

Kouvo on palvellut myös YK-joukoissa Libanonissa taistelupelastajana.

– Libanonissa ollessani vuokrasin jääkaapin, josta möin joukkuetovereille virvokkeita, sillä lailla sain niissäkin olosuhteissa kotoisan olon. Minkäs kauppias luonnolleen mahtaa, Kouvo kertoo.

Kouvon mukaan K-Market Särän asiakkaat ja henkilökunta ovat hänelle tuttuja.

– Kauppiasuran aloittaminen tuntuu luontevalta ja hyvältä, koska minulla on kaupan omat huipputekijät apunani. Henkilökunnasta huolenpito on minulle tärkeää, haluan, että töihin on kiva tulla, tuleva K-kauppias linjaa.

– Keräämme asiakastoiveita, ja jos jotain puuttuu hyllyistämme, niin tilaamme sitä varmasti. Lähituottajien tuotteet ovat jatkossakin tärkeässä roolissa kauppamme valikoimissa, hän jatkaa.

