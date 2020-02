Lukijan mielipide: Savitaipale ei kaipaa lisää lähiöitä

0

Kiitokset Ilkka Huoviolle hyvästä Pöksänlahteen liittyvästä kirjoituksesta (LSS printti 30.1., verkko 31.1.) ja naulan kantaan osuneesta mielipiteestä, jonka kuntapäättäjät voivat ottaa ohjeeksi ihan ilmaiseksi.

Ei tarvitse maksaa konsulttipalkkioita. Savitaipale ei todellakaan tarvitse lisää lähiöitä. Nykyisessä kuntakeskuksessa on riittävästi tilaa rakentaa uusia asuntoja tarpeen mukaan.

Keppiä ei tarvitse käyttää, porkkana on hyvä konsultti.

Kunnallistekniikan korjausvelkaa pitää hoitaa ja keskustan yleistä ilmettä olisi hyvä päivittää nykypäivään. Verorahoille on varmasti kustannustehokkaampaakin käyttöä kuin laajentaa asuinalueita. Haja-asutusalueiden käyttö on kokonaan eri asia.

Kunnalla on riittävästi keinoja kehityksen ohjaamiseen. Keppiä ei tarvitse käyttää, porkkana on hyvä konsultti.

Laajeneva laaja taajama on yhtä paljon järjellä selittämätön asia kuin avaruuden äärettömyys.

ARVO VANHAKARHU

2 x entinen vakituinen asukas,

nykyinen loma-asukas

Savitaipale

