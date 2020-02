Savitaipaleella esitetään hyvinvointiaseman rahoittamista leasing-mallilla – uuden hyvinvointiaseman suunnitellaan valmistuvan jo joulukuussa

0

Savitaipaleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle uuden hyvinvointiaseman rakentamista niin sanottuna modulaarisena rakennuksena ja sen rahoittamista leasing-mallilla.

Savitaipaleelle aiotaan rakentaa uusi hyvinvointiasema nykyisen, sisäilmaongelmista kärsivän aseman tilalle.

Kunnanhallituksen esityksen mukaan leasing-mallissa, jossa kohde vuokrataan rahoittajalta, vuositason kustannukset jäävät 15 vuoden tarkastelujaksolla pienemmiksi kuin muissa rahoitusmalleissa. Leasing-mallilla rahoitettu hyvinvointiasema ei myöskään lisäisi kunnan velkamäärää.

Leasing päättyy sopimuskauden jälkeen jäännösarvolla lunastukseen.

Uusi hyvinvointiasema toteutetaan kunnanhallituksen esityksen mukaan kokonaisvaltaisena suunnittelu- ja rakennusurakkana. Aseman suunnitellaan valmistuvan tämän vuoden joulukuussa. Se rakennetaan siirrettävänä modulaarisena rakennuksena, joten hanke on mahdollista toteuttaa nopeasti.

Uusi hyvinvointiasema on suunnitelmien mukaan kooltaan noin 750–800 neliömetriä. Se sisältäisi lääkärien ja hoitajien vastaanottotilat, laboratorion ja hammashoidon tilat, sosiaalihuollon ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotilat, fysioterapian apuvälinevaraston, tilat vainajille sekä aputilat.

Osa Savitaipaleen hyvinvointiaseman palveluista on parhaillaan väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Vanha hyvinvointiasema aiotaan purkaa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.