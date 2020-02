Verkkokysely: Sanotko ruotsin kielelle kyllä vai ei?

0

Niin sanottu pakkoruotsi puhuttaa aina säännöllisin väliajoin. Moni kokee, ettei tarvitse kyseistä kieltä elämässään mihinkään, mutta toiset muistuttavat historiallisista syistä ja ylipäätään laajan kielitaidon hyödyistä. Opiskelijoiden motivoimiseksi Suomessa perustettiin viime vuonna Kielilähettiläät-projekti, jossa äidinkieleltään suomenkieliset henkilöt käyvät kouluissa kertomassa, mitä iloa ja hyötyä ruotsin kielestä on heille ollut. Yksi projektin kielilähettiläistä on taipalsaarelaislähtöinen Jussi Westinen, joka on ruotsin kielen avulla alkanut katsella kotimaataan aivan uudesta näkökulmasta.

