Pääkirjoitus: Luontoäiti ei näytä tänä talvena antavan armoa

Vilkaisu ulos vetää väkisinkin mietteliääksi. Toki kevättä on ilmassa – niin kuin jo jossain määrin pitääkin – , mutta onhan tilanne kaikilla mittareilla täysin poikkeuksellinen. Talviloman kynnyksellä voi melkeinpä jää- ja lumiriennot unohtaa. Mutta ei aivan.

Savitaipaleella ei pystytä järjestämään olosuhteiden takia perinteistä luonnonjääluistelua Kuolimolla.

Sekin on vielä epäselvää, saadaanko Olkkolan rannasta lähtevä matkaluistelurata tehtyä edes lyhyempänä versiona ennen maaliskuun Kuolimo Skating -tapahtumaa.

Lemillä Papinhiihdot viettää juhlavuottaan, mutta sukset pysyvät varastossa. Korvaavana ohjelmana järjestetään tulevana lauantaina sisäliikuntatapahtuma koulukeskuksella.

Taipalsaarella on puolestaan arvottu suositun Haikkaanlahden laskiaistapahtuman kohtaloa. Järjestäjät punnitsivat tilannetta viimeiseen hetkeen saakka, ja päättivät lopulta pitää tapahtuman olosuhteiden ehdoilla. Huonot lumiolot vaikuttavat esimerkiksi pulkkamäen pituuteen.

Talviaika on yleisesti jonkinlaista matalalentoa, jota kevättalven ulkoilutapahtumat ovat perinteisesti piristäneet. Nyt tunnelma on kovin toisenlainen.

Keliolosuhteille ei kukaan mahda mitään, ja juuri siksi tilanne harmittaakin niin järjestäjien, osallistujien kuin alueidenkin puolesta. Kyse ei ole rahasta tai aktiivisuuden puutteesta.

On harmillista, että suunnittelutyö ja into valuvat pahimmillaan kokonaan hukkaan. Positiivista kuitenkin on, että ainakin osa tapahtumista pystytään muokkaamaan sääoloihin sopiviksi.

