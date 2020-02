Papinhiihdot ovat nyt papinhiihdottomat – lapset kisailevat lauantaina sisätiloissa, kun perinteisiä hiihtokilpailuja ei pystytä järjestämään

0

Lemillä perinteisesti kevättalvella järjestetyt Papinhiihdot siirtyvät tänä vuonna sisätiloihin leudon ja lumettoman talven vuoksi.

Suksia ei siis tulevana lauantaina tarvita, vaan lapset kisaavat tällä kertaa erilaisissa sisälajeissa Lemin koulukeskuksen liikuntasalissa.

Lemin kirkkopiirin aluepastori Tapio Kilpiä Taipaleen seurakunnasta kutsuu tapahtumaa papinhiihdottomiksi.

Kilpiä kertoo, että liikuntasaliin tehdään erilaisia pisteitä, joita lapset kiertävät kisapassin kanssa.

Kuten perinteisissä hiihtokilpailuissakin, on nuorimmille kilpailijoille oma sarjansa. Mutasarjassa kilpailevat vuonna 2015 tai sen jälkeen syntyneet. Mutasarjassa on neljä pistettä, joista lasten on osallistuttava kolmeen.

– Mutasarjassa huoltajan mukanaolo on suotavaa, muissa sarjoissa ei, Kilpiä muistuttaa.

Kilpailusarjoissa kisaavat vuosina 2013 ja 2014 syntyneet, 2011 ja 2012 syntyneet sekä 2009 ja 2010 syntyneet.

– Kilpasarjalla on viisi omaa pistettä, joista käydään kaikki, Kilpiä kertoo.

Kilpailuun voi ilmoittautua etukäteen tänään torstaina kello 12 mennessä Taipaleen seurakunnan verkkosivuilla.

Ilmoittautua voi myös Lemin koulukeskuksella lauantaina ennen kilpailua kello 9 ja 9.30 välisenä aikana. Kilpailunumerot jaetaan kello 10 alkaen.

Tapahtuma alkaa koulukeskuksen liikuntasalissa hartaudella ja avajaisohjelmalla kello 10.30.

Ennen kello 11 alkavaa kilpailua Lemillä palvelevat sekä aiemmin palvelleet papit käyvät läpi kilpailun toimintapisteitä.

Papinhiihdot täyttävät tänä vuonna 70 vuotta.

Koululaisluistelu ei onnistu

Perjantaille 21. helmikuuta alunperin suunniteltua Savitaipaleen koululaisluistelua ei tänä vuonna järjestetä Kuolimon luonnonjäällä olosuhteiden vuoksi.

Se, saadaanko matkaluistelurataa maaliskuun Kuolimo Skating -tapahtumaan, on vielä auki.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.