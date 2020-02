Lukijan mielipide: Lähihoitajat – arjen sankareita vai vaipanvaihtajia?

0

Oletko ikinä ajatellut mitä kaikkea lähihoitaja työssään pääsee kokemaan?

Lähihoitajat antavat tukea ja turvaa sekä ovat paikalla, kun heitä tarvitaan. Olit sitten ikääntynyt, lapsi, nuori, kehitysvammainen tai podet mielenterveysongelmia.

Lähihoitajat työskentelevät pääsääntöisesti ihmisten parissa ja työ on hyvin vaihtelevaa. Jokainen päivä on hyvällä tavalla erilainen.

Jonain päivänä asiakas voi olla tyytymätön työhösi, vaikka olisit yrittänyt parhaasi. Lapsi voi kiukutella, vaikka yrität kaikkesi, että hänellä olisi hyvä olla päiväkodissa. Mutta voit taas jonain päivänä olla ikääntyneen ainut ihmiskontakti ja se voi olla hänelle hyvin merkityksellistä. Lapsen kiukuttelusta huolimatta voit olla hänelle tärkeä ja luotettava aikuinen.

Lähihoitajan työ on kallisarvoista ja palkitsee, vaikka se ei aina helppoa olisikaan.

Lähihoitajille riittää aina töitä. Jos valitset osaamisalaksesi esimerkiksi sairaanhoidon ja huolenpidon, voit silti mennä työskentelemään lasten ja nuorten parissa.

Jatko-opiskelu on helppoa ja mahdollisuuksia on monia. Jokainen asiakas on oma yksilönsä, mutta kaikki ovat silti yhtä tärkeitä. Me olemme läheisesi apuna ja turvana, kun hän meitä tarvitsee.

EERIKA KÄYHTY

CAMILLA HEIKKILÄ

Kirjoittajat ovat Saimaan ammattiopisto Sampon lähihoitajaopiskelijoita.